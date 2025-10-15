Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare, acuză Guvernul de la Chișinău că vrea să desființeze autonomia Găgăuziei

Bașcana regiunii autonome Găgăuzia, Evghenia Guțul, a fost condamnată la șapte ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Sentința a fost pronunțată marți, 5 august 2025, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul ce vizează finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023.

Pe lângă Evghenia Guțul, Svetlana Popan, o altă inculpată din același dosar, a primit șase ani de închisoare cu executare. Instanța a stabilit că Guțul este vinovată de complicitate la finanțarea ilegală a unei formațiuni politice, faptă comisă în perioada octombrie 2021 – noiembrie 2022.

Potrivit acuzației, bașcana ar fi acceptat și gestionat fonduri provenite de la un grup criminal organizat, care erau folosite pentru activitățile fostului Partid „Șor”. Procurorii au solicitat inițial o pedeapsă de nouă ani de închisoare, însă instanța a decis aplicarea unei pedepse mai mici.

Evghenia Guțul deține funcția de bașcan al Găgăuziei din 19 iulie 2023. Ea s-a născut la 5 septembrie 1986, în satul Etulia, și a fost membră a Partidului „Șor” până la interzicerea acestuia, în iunie 2023. Politiciana promovează o agendă prorusă, iar în martie 2024 s-a întâlnit la Moscova cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

În iunie 2024, Statele Unite au inclus-o pe Guțul în lista de sancțiuni internaționale, acuzând-o de acțiuni de destabilizare în Republica Moldova. Uniunea Europeană a urmat exemplul Washingtonului în octombrie 2024, invocând implicarea acesteia în promovarea separatismului.

Pe lângă condamnarea actuală, bașcana este vizată și într-un alt dosar penal, privind finanțarea ilegală a campaniei sale electorale din anul 2023, în urma căreia a obținut funcția de șefă a autonomiei găgăuze.

Evghenia Guțul respinge toate acuzațiile, susținând că este victima unei persecuții politice orchestrate de actuala guvernare.