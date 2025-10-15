Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare, acuză Guvernul de la Chișinău că vrea să desființeze autonomia Găgăuziei
- Sanda Frunze
- 15 octombrie 2025, 21:58
Republica Moldova. Guvernul Republicii Moldova dorește să desființeze complet autonomia Găgăuziei. Declarația a fost făcută într-un interviu al cărui text a fost înmânat de avocații acesteia pentru agenția rusă TASS de către șefa autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare pentru finanțarea ileaglă a partidului politic Șor.
„Scopul final al Chișinăului este desființarea completă a autonomiei. Vor să ne transforme într-o regiune obișnuită, guvernată din capitală, și să priveze poporul găgăuz de statutul său special, pentru care am luptat generații întregi. Dar vreau să vă asigur pe dumneavoastră și pe toți locuitorii Găgăuziei: nu îi vom lăsa să-și pună planurile în practică”, a spus Guțul.
Evghenia Guțul a mai menționat că autoritățile moldovenești i-au cerut să renunțe la funcția de bașcan al Găgăuziei, iar doar în acest caz dosarul penal intentat împotriva ei ar fi fost închis. Totuși, Evghenia Guțul a refuzat această propunere.
Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare pentru finanțare ilegală
Bașcana regiunii autonome Găgăuzia, Evghenia Guțul, a fost condamnată la șapte ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Sentința a fost pronunțată marți, 5 august 2025, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul ce vizează finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023.
Pe lângă Evghenia Guțul, Svetlana Popan, o altă inculpată din același dosar, a primit șase ani de închisoare cu executare. Instanța a stabilit că Guțul este vinovată de complicitate la finanțarea ilegală a unei formațiuni politice, faptă comisă în perioada octombrie 2021 – noiembrie 2022.
Potrivit acuzației, bașcana ar fi acceptat și gestionat fonduri provenite de la un grup criminal organizat, care erau folosite pentru activitățile fostului Partid „Șor”. Procurorii au solicitat inițial o pedeapsă de nouă ani de închisoare, însă instanța a decis aplicarea unei pedepse mai mici.
Profilul politic al Evgheniei Guțul
Evghenia Guțul deține funcția de bașcan al Găgăuziei din 19 iulie 2023. Ea s-a născut la 5 septembrie 1986, în satul Etulia, și a fost membră a Partidului „Șor” până la interzicerea acestuia, în iunie 2023. Politiciana promovează o agendă prorusă, iar în martie 2024 s-a întâlnit la Moscova cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.
În iunie 2024, Statele Unite au inclus-o pe Guțul în lista de sancțiuni internaționale, acuzând-o de acțiuni de destabilizare în Republica Moldova. Uniunea Europeană a urmat exemplul Washingtonului în octombrie 2024, invocând implicarea acesteia în promovarea separatismului.
Pe lângă condamnarea actuală, bașcana este vizată și într-un alt dosar penal, privind finanțarea ilegală a campaniei sale electorale din anul 2023, în urma căreia a obținut funcția de șefă a autonomiei găgăuze.
Evghenia Guțul respinge toate acuzațiile, susținând că este victima unei persecuții politice orchestrate de actuala guvernare.
