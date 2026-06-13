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În ce stadiu sunt lucrările pe cea mai dificilă porțiune a Autostrăzii Sibiu – Pitești

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În ce stadiu sunt lucrările pe cea mai dificilă porțiune a Autostrăzii Sibiu – PiteștiTunel Balota. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Constructorii au deschis șantierul celui de-al treilea tunel de pe Secțiunea 2 Boița – Cornetu a Autostrăzii Sibiu – Pitești, în timp ce lucrările continuă simultan la mai multe puncte de pe tronsonul montan al A1. Potrivit datelor prezentate sâmbătă de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, stadiul fizic al întregii secțiuni a depășit 11%, iar următoarea etapă importantă depinde de obținerea unor avize de mediu.

Lucrările avansează pe cea mai dificilă porțiune a Autostrăzii Sibiu – Pitești

Pe șantierul Autostrăzii Sibiu – Pitești au fost demarate lucrările la tunelul Balota, al treilea tunel aflat în execuție pe secțiunea Boița – Cornetu. Potrivit informațiilor prezentate de Cristian Pistol, tunelul va avea o lungime de 500 de metri, iar constructorii au realizat deja primele excavații. La acest obiectiv au fost săpați primii 16 metri, urmând etapa de realizare a portalului de ieșire.

Pe aceeași secțiune a autostrăzii, constructorii lucrează în paralel și la tunelul Robești. Acesta are o lungime de 900 de metri, iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 36%.

Excavațiile pentru cele două galerii au fost finalizate, iar următoarele operațiuni prevăd realizarea hidroizolației și turnarea structurilor din beton.

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În cazul tunelului Boița 1, format din două galerii separate, cu lungimi de 264 de metri și 247 de metri, au fost excavați până acum 87 de metri pe una dintre galerii și 21 de metri pe cealaltă. Potrivit CNAIR, stadiul fizic al acestui obiectiv a ajuns la 17,17%.

Peste 500 de muncitori lucrează pe șantier

Directorul general al CNAIR a prezentat și situația resurselor mobilizate pe tronson.

„"Pe şantier sunt acum 562 de muncitori, 155 de utilaje, iar stadiul fizic pe întreaga secţiune a ajuns la 11,63%", a precizat Pistol.

Secțiunea Boița – Cornetu este considerată una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură aflate în execuție în România, din cauza reliefului montan și a numărului mare de structuri speciale.

Tunel Boița

Tunel Boița. Sursă foto: captură video

Avizul de mediu, următorul pas pentru continuarea proiectului

Cristian Pistol a arătat că evoluția lucrărilor depinde și de obținerea documentației necesare pentru continuarea intervențiilor pe întregul traseu.

„Pasul critic care urmează nu ţine de constructor, ci de avize: lucrările depind de eliberarea Acordului de Mediu Revizuit de către Ministerul Mediului, condiţie obligatorie pentru Autorizaţiile de Construire pe tot şantierul", a menţionat Cristian Pistol.

Fără acest document, procesul de autorizare pentru etapele următoare nu poate continua.

Cea mai grea secțiune a Autostrăzii Sibiu – Pitești

Secțiunea 2 Boița – Cornetu are o lungime totală de 31,33 kilometri și reprezintă una dintre cele mai dificile componente ale Autostrăzii Sibiu – Pitești.

Proiectul include șapte tuneluri cu o lungime cumulată de aproximativ cinci kilometri, precum și 24 de poduri și 24 de viaducte care însumează aproape 11 kilometri.

Contractul este finanțat prin Programul Transport și are o valoare de 4,25 miliarde de lei, fără TVA.

"Aici se construieşte cea mai grea secţiune a A1, parte a tronsonului montan care străbate Carpaţii şi leagă Transilvania de Muntenia", a adăugat directorul general al CNAIR.

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