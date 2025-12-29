Ministrul Justiției, despre „studiul de impact” cerut de CCR pe tema pensiilor speciale: Oficial nu am primit absolut nimic

Discuțiile despre presupusul studiu de impact solicitat Curții Constituționale în legătură cu legea pensiilor magistraților au generat nelămuriri publice în ultimele zile. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat că nu a primit până acum nicio solicitare oficială privind un eventual studiu de impact referitor la actul normativ aflat în analiza Curții Constituționale. „Nu cunosc nimic despre un studiu de impact”, a precizat Radu Marinescu la Digi24.

Radu Marinescu a mai precizat că instituția nu a primit nicio solicitare oficială legată de realizarea unui eventual studiu de impact privind legea pensiilor magistraților, deși în spațiul public s-a vehiculat că acesta ar fi fost cerut de Curtea Constituțională.

El a menționat că a urmărit discuțiile apărute „doar în media”, însă „oficial nu am primit absolut nimic” și nu are informații „despre ce fel de impact ar fi vorba și ce fel de studiu”. Ministrul a mai arătat că Ministerul Justiției „nu participă la aceste proceduri de la Curtea Constituțională”, subliniind că rolul CCR este de a analiza exclusiv aspectele de constituționalitate.

Întrebat ce ar urma să facă ministerul, în cazul în care la ședința din 16 ianuarie Curtea ar solicita studiul, Marinescu a explicat că instituția nu poate lucra pe simple presupuneri. Fără o solicitare concretă, spune el, nu există un cadru clar de pregătire, dar a adăugat că, dacă va fi cazul, instituția va colabora: „dacă intră în competențele noastre, vom acționa loial, corect și vom furniza toate informațiile necesare”.

Șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a vorbit, la rândul ei, despre situația creată după ce ședințele dedicate legii pensiilor magistraților au fost amânate din lipsă de cvorum.

„Am constatat și astăzi, ca și ieri, că nu a putut fi întrunit cvorumul. În ședința de ieri, plenul a început în formație completă. S-a diminuat pe parcurs, azi nu a putut fi întrunit”, a declarat Simina Tănăsescu.

Următorul termen a fost stabilit pentru 16 ianuarie, la ora 10.00.

În continuarea declarațiilor sale, președinta CCR a făcut precizări și cu privire la controversa studiilor de impact:

„Studiul de impact (așa cum au cerut judecătorii propuși de PSD – n.r.) nu e o noutate. Studiile de impact nu sunt criteriu pentru analiza constituționalității legilor. Studiile de impact nu sunt relevante în analiza noastră”.

Ea a explicat că aceste documente sunt prevăzute de lege pentru procesul de adoptare a actelor normative, dar că rolul lor în analiza constituțională este limitat.

În ceea ce privește controversele apărute în spațiul public, președinta CCR a subliniat:

„Dar pentru că am văzut în presă speculaţii legate de un eventual studiul de impact, trebuie să precizez: studiul de impact e un document premergător în adoptarea actelor normative, e reglementat de legea 24/2000, nu e o noutate. Şi nu fac altceva decât să precizez informaţii care sunt cunoscute în spaţiul public pentru că sunt publicate deciziile noastre în Monitorul Oficial. Curtea Constituţională are o constantă jurisprudenţă, în sensul că studiile de impact nu sunt criteriu pentru analiza constituţionalităţii legilor. E o opinie majoritară, opinia minoritară crede că studiile de impact ar putea fi utile în analiza controlului. Dar asta e jurisprudenţa în momentul de faţă, deci studiile de impact nu sunt relevante în analiza noastră”.

Ea a mai confirmat că următoarea ședință pe tema legii pensiilor magistraților va avea loc pe 16 ianuarie, la ora 10.00.

Curtea Constituţională era așteptată să decidă asupra legii privind pensiile magistraților, după două amânări succesive. Duminică, lipsa cvorumului — cauzată de plecarea a patru judecători în timpul unei pauze — a făcut imposibilă pronunțarea.

Actul normativ schimbă modul de calcul al pensiilor și condițiile în care magistrații se pot retrage din activitate. Legea a mai fost contestată anterior, iar pe 20 octombrie CCR a declarat-o neconstituțională deoarece lipsea avizul CSM. Ulterior, Guvernul și-a angajat din nou răspunderea în Parlament, de această dată cu avizul Consiliului — chiar dacă negativ.