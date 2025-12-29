Radu Miruță critică blocajul de la CCR: Vă bateți joc

Noua amânare a ședinței Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților a stârnit reacții dure în spațiul public. Ministrul apărării, Radu Miruță, s-a arătat nemulțumit de modul în care judecătorii au gestionat situația și a transmis un mesaj ferm pe rețelele de socializare.

După ce deliberările au fost din nou suspendate, Radu Miruță a scris pe Facebook că întârzierea unei hotărâri afectează atât bugetul, cât și sistemul de justiție, accentuând incertitudinea din jurul acestui subiect. El a criticat lipsa de responsabilitate a judecătorilor CCR și a cerut asumare din partea acestora:

„CCR, vă cam bateți joc și duceți în derizoriu importanța instituției! Nu se poate să fii judecător CCR și să ieși din sală de 2 ori pentru a nu face cvorum, pe o temă cu impact major pentru România. Judecați și asumați-vă, nu vă bateți joc!”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Plenul Curții nu a reușit să întrunească numărul necesar de participanți, iar ședința s-a încheiat fără verdict. Doar cinci dintre cei nouă judecători au fost prezenți, iar președinta CCR a explicat că deliberările nu pot fi întrerupte fără un motiv legal. Următoarea întâlnire a fost programată pentru 16 ianuarie, la ora 10.00.

Patru judecători desemnați de PSD au lipsit de la ședința programată. În sală au intrat Dacian Dragoș, Simina Tănăsecu, Iuliana Scântei, Csaba Astalosz și Mihaela Ciochină, în timp ce Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc nu au participat — aceiași care plecaseră și cu o zi înainte.

Regulamentul impune ca toți cei nouă judecători care au participat la deliberări să fie prezenți în momentul votului. În acest dosar, fiecare dintre ei a fost implicat în analiză, astfel că lipsa unuia singur blochează procedura.

Absența celor patru membri numiți de PSD a dus automat la o nouă amânare, chiar dacă restul Curții era pregătit să continue.

Această ședință vine după alte două întârzieri, consemnate pe 10 și pe 28 decembrie, ceea ce prelungește tensiunile și așteptarea unei decizii definitive.