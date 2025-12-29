Curtea Constituțională reia luni deliberările asupra pensiilor magistraților. Ședința începe la ora 10.00

Curtea Constituțională a României (CCR) va continua, luni, deliberările privind noul proiect al Guvernului Bolojan legat de reforma pensiilor magistraților. Decizia a fost luată după ce ședința de duminică a fost amânată din lipsă de cvorum.

Potrivit comunicatului CCR, „Curtea Constituțională a decis, duminică, continuarea deliberărilor în data de 29 decembrie 2025, ora 10.00, în cazul obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecție formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), constatând lipsa cvorumului în cadrul ședinței de deliberare intervenită în data de 28 decembrie 2025.”

Aceasta este a doua amânare a luării unei decizii în acest caz de către instanța constituțională.

Noul proiect adoptat de Guvern prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani și stabilește că cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.

Proiectul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a arătat că judecătorii și procurorii solicită ca pensia lor să fie aproape egală cu ultimul salariu încasat, în timp ce Guvernul, prin premierul Ilie Bolojan, a menținut limita de 70% din salariul net.

Primul proiect al reformei pensiilor magistraților fusese declarat neconstituțional de CCR pe 20 octombrie, ca urmare a unei sesizări depuse de ÎCCJ. Atunci, Curtea a motivat că Guvernul nu a solicitat în termenul legal avizul consultativ al CSM.

Judecătorii de la Instanța supremă au decis la începutul lunii decembrie, cu unanimitate de voturi, să sesizeze CCR cu privire la noul proiect de lege. Magistrații au fost convocați de președintele ICCJ, Lia Savonea, în cadrul Secțiilor Unite, pentru a-și exprima poziția, iar toți cei 102 judecători prezenți au votat pentru sesizarea Curții Constituționale.

Potrivit ICCJ, legea discriminează magistrații față de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, încalcă independența justiției, elimină de facto pensia de serviciu pentru magistrați, nu respectă caracterul obligatoriu al deciziilor CCR și prezintă lacune normative.

În sistemul pensiilor de serviciu, din totalul de peste 200.000 de beneficiari, 90% aparțin sistemului de apărare și ordine publică (militari, polițiști, ofițeri SRI, SIE, SPP, funcționari publici cu statut special, jandarmi etc.), iar peste 10.000 aparțin altor categorii, inclusiv magistrați, grefieri, funcționari parlamentari și personal al Curții de Conturi.

Pentru plata tuturor acestor pensii, bugetul necesar a fost de 2,2 miliarde de lei pentru celelalte categorii, iar bugetul total alocat pensiilor militare în 2024 a depășit 14 miliarde de lei. Cea mai mare parte a sumelor a fost alocată de MAI (7,36 miliarde de lei), urmat de MApN (5,5 miliarde de lei) și SRI (1,08 miliarde de lei).

Expunerea de motive a proiectului de lege este criticată de ICCJ ca fiind mai degrabă destinată comunicării publice decât unei fundamentări oficiale și riguroase privind necesitatea modificării cadrului legal doar pentru magistrați.