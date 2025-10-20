Lia Savonea, șefa Instanței Supreme: Decizia CCR garantează independența justiției

Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătoarea Lia Savonea, a declarat, după decizia Curții Constituționale care a respins proiectul de reformă a pensiilor speciale, că hotărârea reprezintă un sprijin pentru garantarea independenței justiției.

„CCR sprijină, prin decizia sa, garantarea independenței justiției, a fiecărui magistrat. Admiterea excepției de către Curtea Constituțională reafirmă rolul său esențial de garant al supremației Constituției și de apărător al statului de drept”, a declarat Lia Savonea la România TV.

Potrivit acesteia, într-un context marcat de presiuni și dispute politice, decizia CCR „arată că independența justiției rămâne protejată la cel mai înalt nivel, ca garanție pentru cetățeni și pentru funcționarea democratică a statului”.

„Înalta Curte salută această reafirmare a principiilor constituționale și subliniază că ele constituie temelia pe care se sprijină întreaga ordine juridică”, a mai adăugat președintele ICCJ.

Curtea Constituţională a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură culegea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament. Potrivit oficialilor CCR, actul normativ a fost declarat neconstituțional în ansamblul său.

La începutul lunii septembrie, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi au decis sesizarea CCR, argumentând că noua lege încalcă numeroase decizii obligatorii ale Curții Constituționale și afectează independența justiției.

„Prin votul exprimat, judecătorii Instanţei Supreme transmit un ‘nu’ răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale”, se arăta în comunicatul ICCJ.

Instanța supremă a acuzat Guvernul că legea încalcă 37 de decizii ale CCR, precum și principii fundamentale ale statului de drept — de la neretroactivitatea legii până la neconsultarea obligatorie a Consiliului Superior al Magistraturii asupra formei finale a actului normativ.

Premierul Ilie Bolojan a susținut, în Parlament, că reforma propusă era necesară pentru a corecta „un sistem dezechilibrat și inechitabil”. El a arătat că magistrații români se pot pensiona, în prezent, la 48–49 de ani, cu o pensie medie de peste 24.000 de lei, iar unele ajung la 35.000–40.000 de lei pentru foști conducători de instanțe.

„Prin reforma pe care o propunem va exista o perioadă de tranziție de zece ani, la sfârșitul căreia pensionarea magistraților se va face la 65 de ani, vârsta standard în România. Cuantumul pensiei urma să scadă de la 100% la 70% din venitul net pe ultima lună”, a explicat premierul.

Chiar și așa, a adăugat Bolojan, „pensia medie de 14.000–15.000 de lei asigură independența și respectul de care un magistrat are nevoie”.