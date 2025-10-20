Dominic Fritz: Dacă CCR a respins pe fond pensiile magistraților, USR va propune un referendum

Dominic Fritz a declarat, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a respins proiectul privind reforma pensiilor magistraților, că, dacă legea este respinsă pe procedură, o vor reface, iar dacă este respinsă pe fond, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției.

„Curtea Constituțională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Va trebui să citim cu atenție motivarea. Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem. Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției”, a transmis liderul USR pe Facebook.

Fritz a mai spus că partidul său nu va renunța la reformă: „Avem, cu adevărat, voința să reformăm statul. De aceea, Guvernul trebuie să meargă mai departe. Pensiile speciale sunt testul de curaj și de rezistență al Guvernului. Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate, iar noi, partidele, avem datoria să găsim o rezolvare”. El a adăugat că statul trebuie să motiveze performanța prin salarii corecte, nu prin privilegii.

„Credința USR este că rolul statului e să motiveze performanța prin salarii corecte, nu competiția cine se pensionează primul. Statul trebuie să funcționeze pentru toți cetățenii, nu doar pentru unii privilegiați”, a mai afirmat liderul partidului. Curtea Constituțională a admis, luni, obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Potrivit unor surse politice, în favoarea admiterii sesizării ICCJ s-au pronunţat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihai Busuioc, Mihaela Ciochină şi Bogdan Licu.

Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost amânată de CCR de două ori, până la decizia de luni.