Pensiile speciale ale magistraților, din nou pe masa Curții Constituționale

Judecătorii Curții Constituționale se reunesc astăzi, de la ora 14.00, pentru a analiza două proiecte de lege pentru care guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Ambele fac parte din al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare destinate reducerii deficitului.

Curtea Constituțională a amânat pentru 20 octombrie dezbaterea obiecției de neconstituționalitate privind legea care modifică și completează actele normative privind pensiile de serviciu, precum și analiza sesizării referitoare la legea ce prevede măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice.

Legea care modifică și completează actele normative privind pensiile de serviciu, schimbând condițiile de pensionare pentru magistrați, a fost contestată la Curtea Constituțională de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a decis în unanimitate, pe 4 septembrie, să sesizeze CCR în legătură cu acest act normativ.

Premierul Ilie Bolojan a vorbit la începutul lunii despre posibilitatea unei demisii în cazul în care legea care modifică pensiile magistraților ar fi declarată neconstituțională.

„Să ştiţi că eu nu am spus asta, am spus că în condiţiile în care vii cu proiecte de lege importante care nu sunt validate, ai o problemă de legitimitate de a lua alte măsuri. Dacă se va pune o astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu această situaţie, dar nu se pune o astfel de problemă în momentul de faţă”, a afirmat acesta.

Președintele consideră că premierul nu ar trebui să demisioneze dacă legea privind pensiile magistraților va fi respinsă de Curtea Constituțională și estimează că actuala coaliție va continua să funcționeze cel puțin încă un an sau doi.

„Dreptul nu este o ştiinţă exactă. Există interpretări, pentru că dreptul foloseşte limbajul comun, iar în limbajul comun există ambiguităţi, în textele de lege există ambiguităţi, în Constituţie există interpretări care pot să fie diferite. N-a fost o reavoinţă”, spunea Nicușor Dan.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu toate propunerile venite din partea Guvernului trebuie să fie, în mod automat, constituționale. „Atunci nu mai avem Curte Constituţională”, a mai adăugat liderul PSD.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că, în cazul în care Curtea Constituțională respinge reforma pensiilor magistraților, subiectul va fi discutat în coaliție. El a menționat că ar exista o problemă, deoarece aceasta a fost singura inițiativă care, până acum, a reprezentat o reformă mai profundă.

„E greu să mergi în faţa oamenilor şi să ştii că punem povară pe toată societatea, dar o clasă privilegiată nu poate fi atinsă în niciun fel, niciodată de nimic”, a mai adăugat acesta.