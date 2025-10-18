Politica

Sorin Grindeanu, întâlnire cu președintele Consiliului European. România e un partener responsabil

Comentează știrea
Sorin Grindeanu, întâlnire cu președintele Consiliului European. România e un partener responsabilSorin Grindeanu și Antonio Costa. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Sorin Grindeanu, a participat la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni (PES) de la Amsterdam, unde a avut întâlniri cu lideri europeni importanți, inclusiv cu președintele Consiliului European, António Costa, premierul Spaniei, Pedro Sánchez, și ministrul de Finanțe al Germaniei. „România este un partener responsabil, cu o economie solidă, și are capacitatea să contribuie la o Europă socială și competitivă”, a transmis Președintele Camerei Deputaților și liderul interimar al PSD pe rețelele de socializare.

În cadrul acestor discuții, oficialul român a formulat o poziție strategică privind viitorul buget al Uniunii Europene, insistând asupra importanței investițiilor publice și a solidarității între statele membre.

Europa are nevoie de politici economice pentru cetățeni

Grindeanu a transmis că bugetul UE trebuie să fie construit în beneficiul oamenilor, nu al cifrelor statistice.

„Europa se dezvoltă cu investiții, nu cu austeritate! De aceea, noul buget european trebuie să aducă beneficii în primul rând cetățenilor!”, a afirmat oficialul român, subliniind că această abordare este susținută în mod consecvent de PSD în cadrul PES.

Vedete care au pozat în Playboy. Viața lor s-a schimbat de atunci
Vedete care au pozat în Playboy. Viața lor s-a schimbat de atunci
Prefectul Capitalei convoacă Comitetul pentru Situații de Urgență. Blocul din Rahova rămâne sigilat
Prefectul Capitalei convoacă Comitetul pentru Situații de Urgență. Blocul din Rahova rămâne sigilat

El a atras atenția că politicile comunitare trebuie să răspundă provocărilor reale cu care se confruntă populația și să ofere soluții concrete pentru dezvoltare.

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu. Sursă foto: Facebook

România, promotor al coeziunii și solidarității europene

Liderul PSD a pledat pentru o Uniune Europeană bazată pe echilibru și echitate între statele din Vest și cele din Est.

„Viitorul Uniunii trebuie să se bazeze pe coeziune, solidaritate și oportunități egale pentru toți europenii, nu pe decalaje între Est și Vest”, a transmis Grindeanu.

În acest context, el a subliniat că România este un partener credibil și stabil, cu o economie în creștere, capabilă să contribuie la consolidarea unei Europe sociale și competitive. Totodată, Grindeanu a afirmat clar că Partidul Social Democrat susține „calea politicilor de centru-stânga, în cadrul familiei socialiste europene”, orientate spre progres economic sustenabil.

Sorin Grindeanu, discuții cu lideri europeni 

În marja congresului, Sorin Grindeanu a avut întrevederi oficiale cu António Costa, Stefan Löfven, Iratxe García Pérez, Pedro Sánchez și Lars Klingbeil. Discuțiile au vizat prioritățile viitorului buget european, necesitatea creșterii investițiilor publice și consolidarea rolului Partidului Socialiștilor Europeni ca motor al dezvoltării.

„Partidul Socialiștilor Europeni trebuie să redevină principalul motor al echității, solidarității și investițiilor publice în Uniunea Europeană!”, a subliniat Grindeanu, arătând că PSD se alătură ferm acestui obiectiv.

El a adăugat că aceste mesaje au fost transmise în mod direct oficialilor europeni: „Am avut discuții aplicate cu Stefan Löfven, președintele PES, Iratxe García Pérez, președinta Grupului S&D din Parlamentul European, Pedro Sánchez, prim-ministrul spaniol și președinte al PSOE, și Lars Klingbeil, vicecancelar al Germaniei și ministru federal de finanțe din partea SPD”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:56 - Vedete care au pozat în Playboy. Viața lor s-a schimbat de atunci
16:45 - Prefectul Capitalei convoacă Comitetul pentru Situații de Urgență. Blocul din Rahova rămâne sigilat
16:35 - Meghan Markle se compară cu Michelle Obama. Un nou acord cu Netflix
16:23 - Explozia din Rahova. Care este starea pacienților internați la spitalele din București. Mașinile din zonă, mutate urgent
16:13 - Primarul din Sinaia, vizat într-un dosar de luare de mită, își va relua funcția
16:01 - Sorin Grindeanu, întâlnire cu președintele Consiliului European. România e un partener responsabil

HAI România!

Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20

Proiecte speciale