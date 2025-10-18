Sorin Grindeanu, întâlnire cu președintele Consiliului European. România e un partener responsabil

Sorin Grindeanu, a participat la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni (PES) de la Amsterdam, unde a avut întâlniri cu lideri europeni importanți, inclusiv cu președintele Consiliului European, António Costa, premierul Spaniei, Pedro Sánchez, și ministrul de Finanțe al Germaniei. „România este un partener responsabil, cu o economie solidă, și are capacitatea să contribuie la o Europă socială și competitivă”, a transmis Președintele Camerei Deputaților și liderul interimar al PSD pe rețelele de socializare.

În cadrul acestor discuții, oficialul român a formulat o poziție strategică privind viitorul buget al Uniunii Europene, insistând asupra importanței investițiilor publice și a solidarității între statele membre.

Grindeanu a transmis că bugetul UE trebuie să fie construit în beneficiul oamenilor, nu al cifrelor statistice.

El a atras atenția că politicile comunitare trebuie să răspundă provocărilor reale cu care se confruntă populația și să ofere soluții concrete pentru dezvoltare.

Liderul PSD a pledat pentru o Uniune Europeană bazată pe echilibru și echitate între statele din Vest și cele din Est.

„Viitorul Uniunii trebuie să se bazeze pe coeziune, solidaritate și oportunități egale pentru toți europenii, nu pe decalaje între Est și Vest”, a transmis Grindeanu.

În acest context, el a subliniat că România este un partener credibil și stabil, cu o economie în creștere, capabilă să contribuie la consolidarea unei Europe sociale și competitive. Totodată, Grindeanu a afirmat clar că Partidul Social Democrat susține „calea politicilor de centru-stânga, în cadrul familiei socialiste europene”, orientate spre progres economic sustenabil.

În marja congresului, Sorin Grindeanu a avut întrevederi oficiale cu António Costa, Stefan Löfven, Iratxe García Pérez, Pedro Sánchez și Lars Klingbeil. Discuțiile au vizat prioritățile viitorului buget european, necesitatea creșterii investițiilor publice și consolidarea rolului Partidului Socialiștilor Europeni ca motor al dezvoltării.

„Partidul Socialiștilor Europeni trebuie să redevină principalul motor al echității, solidarității și investițiilor publice în Uniunea Europeană!”, a subliniat Grindeanu, arătând că PSD se alătură ferm acestui obiectiv.

El a adăugat că aceste mesaje au fost transmise în mod direct oficialilor europeni: „Am avut discuții aplicate cu Stefan Löfven, președintele PES, Iratxe García Pérez, președinta Grupului S&D din Parlamentul European, Pedro Sánchez, prim-ministrul spaniol și președinte al PSOE, și Lars Klingbeil, vicecancelar al Germaniei și ministru federal de finanțe din partea SPD”.