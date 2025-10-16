Sorin Grindeanu va participa la Congresul Partidului Socialiştilor Europeni de la Amsterdam

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu va participa, în perioada 16–18 octombrie 2025, la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni (PES) de la Amsterdam, subliniind că România are nevoie de o Europă care protejează și investește, nu doar de politici de austeritate. Liderul PSD va susține un discurs la panelul „Social Europe, Strong Europe”.

În discursul său, Grindeanu va transmite un mesaj clar privind respingerea politicilor de austeritate, insistând pe construirea unei economii bazate pe coeziune, solidaritate și dezvoltare durabilă. Potrivit PSD, discursul său va evidenția că reducerea deficitului nu trebuie să afecteze investițiile publice și că Uniunea Europeană trebuie să fie un actor protector, nu doar regulator.

Pe durata Congresului, Sorin Grindeanu va participa la panelul „Social Europe, Strong Europe”, unde va argumenta necesitatea unei Europe sociale puternice și va discuta despre rolul României în consolidarea familiei social-democrate europene.

În paralel cu intervenția sa, Sorin Grindeanu va avea o serie de întâlniri bilaterale cu lideri europeni. Printre acestea se numără: Stefan Löfven, președintele PES, pentru discuții despre viitorul stângii europene, Iratxe García Pérez, președinta Grupului S&D din Parlamentul European, despre noul Cadru Financiar Multianual.

Grindeanu se va întâlni și cu Pedro Sánchez, prim-ministrul Spaniei și președinte al PSOE, pentru coordonarea politică între PSD și PSOE și António Costa, președintele Consiliului European, privind prioritățile bugetului UE, extinderea Uniunii și sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina.

Din delegația PSD fac parte Lia Olguța Vasilescu, Simona Bucura-Oprescu, Claudiu Manda, Victor Negrescu și Florin Manole, În reuniunea Consiliului Politic Național al PSD, Sorin Grindeanu a propus o modificare esențială a Statutului partidului, menită să clarifice identitatea și direcția doctrinară a partidului.

Potrivit declarației sale, prin această modificare, PSD reconfirmă că este un partid modern, de centru-stânga, național și echilibrat, care susține justiția socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român.