Viorica Dăncilă, despre modificarea Statului PSD: Se reîntoarcere la ceea ce a fost la începutul său

Fostul lider al social-democraților, Viorica Dăncilă, a declarat, despre renunțarea la termenul „progresist”, că este o „reîntoarcere la ceea ce a fost PSD la începutul său”. „Faptul că a renunțat la termenul de progresist cred că este un lucru bun”, a spus aceasta, pentru stiripesurse.ro.

Întrebată despre decizia PSD de a renunța la eticheta „progresist” și de a pune accent pe valorile naționale, Viorica Dăncilă a salutat această direcție, pe care o consideră o revenire la „rădăcinile românești”.

„O văd în sensul bun. O reîntoarcere la ceea ce a fost PSD la începutul său, un partid care a susținut tot ceea ce ține de rădăcinile românești, un partid care a fost întotdeauna cu privirea îndreptată către oameni, un partid care trebuie să vină cu lucruri bune pentru oameni. Deci faptul că a renunțat la termenul de progresist cred că este un lucru bun”, a spus aceasta, pentru sursa menționată anterior.

Fostul premier consideră că PSD poate continua să facă parte din familia social-democrată europeană, dar trebuie să-și explice clar poziția. Ea a spus că partidul ar trebui să discute cu liderii social-democraților din Parlamentul European și să își prezinte argumentele care stau la baza schimbării de direcție.

Discutând despre drepturile comunității LGBT, ea a afirmat: „Prin renunțarea la progresism nu înțelegem că nu vrem progres. Prin progresism înțelegem că anumite lucruri pe care le stipulează la nivel european nu sunt acceptate la nivelul țării noastre. Aici mă refer la LGBT. Nu este despre faptul că nu vrem sau nu avem toleranță și că nu acceptăm acest lucru, dar este o minoritate, o vom trata ca o minoritate”.

Viorica Dăncilă consideră că PSD s-a îndepărtat de principiile care l-au definit de-a lungul timpului. Ea afirmă că partidul a pierdut din credibilitate în rândul electoratului tradițional și că îi lipsește o strategie clară.

„PSD pe care îl știu eu era cel mai mare partid din România, partidul care hotăra cine stă la masa deciziilor. Acum vedem un PSD care nu numai că nu mai este cel care decide, nu prea mai prinde loc la masa deciziilor. Este o schimbare fundamentală, o schimbare așa cum menționat a fost sancționată de oameni la alegeri și care a creat nemulțumire în rândul susținătorilor și vedem în sondajele de opinie susținerea de care se bucură PSD”, a mai adăugat aceasta.

Ea a mai adăugat: „PSD de astăzi și-a dezamăgit foarte mult electoratul. Să nu uităm că primul pachet adoptat de Guvernul Bolojan a fost un pachet care a lovit exact în electoratul PSD. Cred că PSD trebuie să-și facă o analiză corectă, să vadă unde a greșit și să meargă pe urmă pe o direcție bună, care să-i aducă din nou credibilitate”.

Întrebată cum poate PSD să-și mențină relevanța într-o societate tot mai sceptică față de ideologiile tradiționale, aceasta a spus că soluția este o întoarcere către oameni. Ea a avertizat însă că, „dacă PSD va merge în direcția în care a mers până acum, din cel mai mare partid din România PSD – și spun acest lucru cu tristețe – va ajunge un partid balama”.

La final, Viorica Dăncilă a fost invitată să transmită câteva sfaturi lui Sorin Grindeanu și noii conduceri a PSD.

„(N.red - Sorin Grindeanu) să facă o analiză foarte sinceră la ceea ce s-a întâmplat în PSD de vreo cinci ani încoace și să vină cu măsuri care să reglementeze acest lucru. Să se apropie din nou de cetățeni. Să susțină oamenii care au probleme și, în al doilea rând, să fie foarte strict. PSD are 24% în Parlamentul României. Este partidul fără de care nu se poate face o coaliție”, a spus fostul premier.