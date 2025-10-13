Congres cu miză în PSD. Partidul vrea schimbarea orientării politice

Consiliul Național Politic al PSD a hotărât organizarea Congresului formațiunii pe 7 noiembrie. Cu această ocazie urmează să fie desemnat noul președinte al partidului, funcție pentru care Sorin Grindeanu este favorit, fiind singurul candidat rămas în competiție după retragerea lui Titus Corlățean. „Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi”, a explicat Grindeanu într-o postare pe Facebook.

Pentru desfășurarea Congresului, PSD a stabilit un calendar intern care prevede ca până la data de 20 octombrie să poată fi depuse scrisorile de intenție ale celor care doresc să candideze. Ulterior, până pe 4 noiembrie, candidații trebuie să înregistreze echipa de conducere propusă, împreună cu moțiunea aferentă, potrivit unor surse politice.

PSD își redefinește identitatea doctrinară printr-o modificare majoră a Statutului, anunțată de Sorin Grindeanu în cadrul Consiliului Politic Național. Decizia marchează o delimitare clară față de eticheta de „partid progresist”, adoptată în anii 2000, dar considerată acum depășită și fără legătură cu realitatea actuală.

Noua formulare a Articolului 8 din Statut reafirmă poziționarea PSD ca partid modern de centru-stânga, orientat spre echitate socială, solidaritate și respect pentru valorile tradiționale și democratice ale poporului român. Grindeanu a subliniat că această schimbare „nu este una de formă, ci aduce claritate și asumare”, punctând că PSD rămâne un partid pro-european și angajat în cooperarea euro-atlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională.

Totodată, Grindeanu a anunțat și data viitorului Congres al PSD, programat pentru 7 noiembrie, prilej cu care va candida la funcția de președinte al partidului. El a transmis că își dorește un partid unit, care să inspire încredere și stabilitate în rândul electoratului. „Îmi doresc ca românii care ne-au votat să vadă că PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale”, a conchis acesta.

În cadrul Congresului PSD, pe lângă alegerea noului președinte, va fi adoptată și o modificare semnificativă a statutului formațiunii, care privește redefinirea orientării sale politice.

Potrivit informațiilor obținute, articolul 8 din Statutul PSD urmează să fie revizuit prin eliminarea termenului „progresist”, ceea ce marchează o repoziționare doctrinară – partidul urmând să fie definit drept unul de centru-stânga, și nu exclusiv de stânga, cum era precizat anterior.

Noua formulare propusă prevede: „(1) Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești”.

Senatorul Titus Corlățean a anunțat că își încheie colaborarea cu Partidul Social Democrat și renunță la proiectul de reformare internă al formațiunii, invocând lipsa de curaj și absența unei dezbateri autentice în interiorul partidului.

„PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale”, a declarat fostul ministru de Externe.

El a susținut că formațiunea s-a transformat într-un partid în care interesele personale și teama de asumare au înlocuit dialogul real și competiția de idei. În mesajul său, Corlățean a remarcat că, deși unii membri i-au împărtășit viziunea, „curajul și deschiderea către schimbare lipsesc cu desăvârșire”.

Anunțul vine după o perioadă în care senatorul a încercat să promoveze în interiorul PSD o reformă profundă bazată pe profesionalism, meritocrație și responsabilitate politică. În ultimele luni, el a criticat public direcția actuală a partidului și lipsa unei strategii clare de recâștigare a credibilității în fața electoratului.