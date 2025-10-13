Titus Corlățean renunță la candidatura la șefia PSD. „Proiectul nu este fezabil”

Senatorul PSD Titus Corlățean a anunțat că își încheie legătura cu Partidul Social Democrat (PSD) și, în același timp, proiectul de reformare internă a formațiunii politice, acuzând lipsa curajului și a dezbaterii reale din interior. „PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale”, afirmă fostul ministru de Externe.

Senatorul Titus Corlățean, una dintre vocile importante ale Partidului Social Democrat, a transmis un mesaj public prin care anunță finalul proiectului său de reformă internă a partidului.

Fostul ministru de Externe și fost președinte al Comisiei pentru politică externă din Senat spune că PSD și-a pierdut spiritul de dezbatere și curajul de a se schimba.

Potrivit acestuia, PSD a devenit un partid dominat de tranzacții și calcule personale, în care frica și conformismul au înlocuit dezbaterea internă.

În același mesaj, Titus Corlățean a criticat atmosfera internă din partid, spunând că lipsesc curajul și deschiderea către reformă, chiar dacă există membri care i-au împărtășit ideile.

„PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorință de reformă. Am întâlnit mulți colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puțini au fost dispuși să se implice deschis.”

Senatorul a adăugat că le este recunoscător celor care l-au sprijinit în această perioadă, menționând în mod special doi colegi.

„Mulțumesc în mod special, în acest context, mai ales colegilor mei Robert Cazanciuc și Constantin Toma, deși au mai fost și alții, pe care am evitat însă să îi expun, pentru a evita anumite repercusiuni.”

Titus Corlățean a afirmat că a ajuns la o concluzie dificilă după analiza stării actuale a partidului.

„Am tras o concluzie dureroasă, dar necesară: în condițiile actuale, proiectul meu nu este posibil.”

Declarația vine după o perioadă în care senatorul a promovat, în interiorul partidului, ideea unei reformări profunde a PSD, bazate pe profesionalism, meritocrație și responsabilitate față de alegători.

În ultimele luni, Corlățean a criticat în mai multe rânduri direcția politică a partidului și absența unei strategii coerente de recredibilizare.

În continuarea mesajului său, Titus Corlățean a spus că părăsește acest demers politic după 24 de ani de activitate în cadrul PSD, subliniind că o face „cu fruntea sus”.