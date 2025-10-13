PSD, sub 20% în sondaje. Grindeanu: Am crezut prea mult în PNL. Trebuia să discutăm și cu Ponta

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat duminică seară că plasarea partidului sub pragul de 20% în sondaje este cauzată de erodarea de la guvernare și de greșelile politice făcute în ultimul an electoral. Grindeanu a afirmat la Antena 3 CNN că partidul „a crezut prea mult în cuvântul celor de la PNL”, iar disputele dintre cele două partide au generat o perioadă de instabilitate politică de șase luni, fără câștigători.

Sorin Grindeanu a fost întrebat care sunt motivele pentru care PSD a ajuns la mai puțin de 20% în sondajele de opinie. „Sunt multe cauze pentru care am ajuns aici. Oricât de bine s-a guvernat, sau mai puțin bine, erodarea de la guvernare, dacă pot să spun așa, e una care se simte și în procente. Greșeli pe care le faci, inevitabil, politice sau administrative-guvernamentale”, a declarat liderul interimar al PSD.

Grindeanu a precizat că una dintre marile greșeli ale social-democraților a fost încrederea acordată liberalilor înainte de alegerile europarlamentare, când s-a discutat despre posibile liste comune. „Of, of, of... Prima – înainte de alegerile europarlamentare am crezut prea mult în cuvântul celor de la PNL”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a adăugat că, după ce partenerii de discuție „s-au sucit” și nu au mai respectat înțelegerile inițiale, scena politică a intrat într-o perioadă tensionată care a afectat ambele formațiuni.

Din momentul în care s-au sucit și nu au mai respectat ce s-au înțeles cu noi, a început o perioadă de vreo șase luni de zile, după europarlamentare, până la prezidențiale și parlamentare, în care și PSD, și PNL au pierdut enorm. S-a aruncat cu acuze fondate, nefondate, nu mai contează. A fost un circ timp de șase luni în România, în care nu a câștigat nimeni. O greșeală enormă făcută și de PSD, și de PNL, a afirmat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a menționat că o altă greșeală a fost lipsa unei strategii unitare în perioada electorală, inclusiv în relația cu fostul premier Victor Ponta. „Așa, istoric, sunt multe greșeli făcute de PSD, dar de ultima perioadă cred că PSD trebuia să aibă mai multe discuții cu Victor Ponta, de a nu candida”, a spus liderul interimar al partidului.

Potrivit unui sondaj realizat recent de Avangarde, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 41% din voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% și UDMR cu 6%.

Datele arată o scădere semnificativă pentru cele două partide aflate la guvernare, în timp ce formațiunea condusă de George Simion continuă să crească în preferințele electoratului.