Fritz despre relația cu PSD: Înțepăturile lui Grindeanu fac parte din campania internă

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat duminică seară că actuala coaliție guvernamentală este „neobișnuită” și că prezența USR și a miniștrilor săi „nu este neapărat comodă pentru ceilalți”.

Întrebat la Digi 24 despre afirmațiile lui Sorin Grindeanu, care a spus că ar prefera o coaliție fără USR, Fritz a explicat că liderul interimar al PSD se află în campanie electorală internă, de unde vin „înțepăturile”.

Domnul Grindeanu este într-o campanie internă, am înțeles că vrea să devină noul președinte PSD, ales la un congres care sperăm cu toții va fi în curând. Se pare că aceste înțepături sunt, cum să spun, o bună strategie de campanie internă. Întotdeauna este nevoie de un adversar extern, a declarat Dominic Fritz .

Fritz a a mai spus că, în circumstanțe normale, coaliția de guvernare ar fi arătat diferit, dar România se află în continuare într-o situație de criză și deficit bugetar. El a afirmat că USR își asumă responsabilitatea de a contribui la rezolvarea acestei crize.

„Adevărul este că această coaliție este neobișnuită, adevărul este că în circumstanțe normale, probabil, coaliția de guvernare ar arăta altfel. Dar iată că nu suntem într-o situație normală. România încă este într-o criză și, apropo, într-o criză de deficit în care tocmai unele partide ne-au aruncat cu guvernarea lor în ultimii ani și de aceea USR este un partid responsabil și vrea să pună umărul la rezolvarea acestei crize”, a mai spus Fritz.

Întrebat dacă miniștrii USR simt o frână din partea PSD, Fritz a spus că activitatea USR în guvern „nu este neapărat o prezență comodă pentru ceilalți”.

„Cu siguranță, prezența USR, prezența noastră, activitatea miniștrilor noștri nu este neapărat o prezență comodă pentru ceilalți și e evident că elementul nou în această guvernare suntem noi, sunt colegii de la USR, că până acum câteva luni ceilalți trei parteneri au funcționat bine mersi. Dar iată că nu a fost așa de bine pentru țară”, a afirmat Fritz.

Potrivit liderului USR, prezența partidului în coaliție este benefică și importantă pentru România, chiar dacă nu este întotdeauna comodă pentru partenerii vechi.

„Sunt în PSD, bineînțeles, sunt forțe care își doresc să nu se schimbe nimic, iar responsabilitatea noastră a celor care purtăm responsabilitate în această coaliție este să marginalizăm aceste voci și aceste forțe care vor ca totul să rămână cum este”, a precizat Fritz. Într-un interviu la Antena 3, duminică seară, Sorin Grindeanu a afirmat că ar fi preferat o coaliție fără USR, la fel cum crede că și USR ar fi preferat o coaliție fără PSD, dar că fără PSD nu se poate forma majoritate.