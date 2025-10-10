Consilier USR, anchetat după ce a intrat la ședința Consiliului cu un pistol la brâu

Incident fără precedent la Budești, județul Călărași. Ședința Consiliului Local a fost suspendată după ce un consilier USR a intrat în sală cu un pistol la brâu. Primarul a sunat la 112, iar polițiștii au intervenit de urgență.

Scene tensionate au avut loc vineri în orașul Budești, județul Călărași. Ședința Consiliului Local s-a încheiat înainte de a începe, după ce unul dintre consilierii prezenți, Valentin Răducu, membru al USR, a intrat în sala de ședință având la brâu un pistol.

Potrivit martorilor, momentul a produs panică în rândul participanților. Unii consilieri s-au ridicat brusc de pe scaune, iar alții au cerut suspendarea lucrărilor. În câteva clipe, atmosfera a devenit haotică, iar primarul localității a decis să apeleze numărul unic de urgență 112.

„Am observat că domnul Răducu avea un pistol pe partea dreaptă a pantalonului. I-am spus: «Domnule, chiar dacă aveți permis de vânătoare, nu puteți intra într-o instituție publică cu arma asupra dumneavoastră». Am ieșit afară și am sunat imediat la poliție”, a declarat Mihai Ilie, primarul localității Budești, pentru România TV, în direct prin telefon.

În scurt timp, la sediul primăriei a ajuns o echipă de la Inspectoratul de Poliție Județean Călărași, din cadrul Compartimentului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

Polițiștii au verificat documentele consilierului și tipul armei, urmând să stabilească dacă aceasta era una letală, de autoapărare sau o simplă replică.

„Dânsul a recunoscut în fața polițiștilor că deține permis de port-armă, dar i-am explicat că trebuia să lase pistolul acasă sau în mașină, nu să intre la ședință cu el la brâu”, a adăugat primarul Mihai Ilie, citat de aceeași sursă.

Potrivit legii privind regimul armelor și munițiilor, portul unei arme de foc într-o instituție publică este strict interzis, indiferent dacă persoana deține sau nu permis de armă.

Surse judiciare au declarat pentru România TV că Valentin Răducu ar fi recurs la acest gest din cauza unor amenințări repetate primite în ultimele luni, inclusiv la adresa familiei sale.

El le-ar fi spus anchetatorilor că a purtat arma asupra sa din motive de autoapărare, temându-se pentru siguranța personală.

Cu toate acestea, anchetatorii trebuie să stabilească dacă temerile invocate de consilier sunt reale și dacă modul de acțiune respectă prevederile legale.

„Problema este gravă. Într-o instituție publică nu se intră cu arma, indiferent ce tip de pistol ar fi. Ce avea în minte dânsul, nu putem ști, dar pericolul era evident”, a subliniat primarul localității Budești.

În prezent, consilierul local Valentin Răducu se află la audieri, în prezența mai multor martori care au fost de față la incident — inclusiv angajați ai Primăriei Budești.

Și primarul Mihai Ilie a fost audiat, oferind declarații despre momentul în care a observat arma și reacțiile celorlalți participanți.

Potrivit anchetatorilor, arma a fost ridicată pentru expertiză, iar poliția a deschis un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Ședința Consiliului Local a fost suspendată pe termen nedeterminat, urmând să fie reprogramată după finalizarea anchetei.