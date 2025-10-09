Polițiști sancționați după ce s-au făcut de râs la o intervenție

Doi polițiști din Satu Mare au fost sancționați cu o reducere de 30% a salariului, după ce au fost atacați în timpul unei intervenții care a scăpat de sub control. În timpul incidentului, unul dintre polițiști a rămas fără arma din dotare, chiar în interiorul secției, potrivit presasm.ro.

După ancheta internă, conducerea Inspectoratului de Poliție Satu Mare a decis să îi sancționeze pe cei doi agenți implicați în incident.

Aceștia au primit mustrări scrise și o reducere a salariului cu 30%, pe motiv că nu ar fi respectat procedurile.

Incidentul a avut loc anul acesta, în luna mai, în comuna Sanislău. Polițiștii de la Postul Petrești au fost chemați printr-un apel să verifice o situație care părea inițial minoră.

La sosirea patrulei, doi tineri de 17 și 22 de ani au devenit violenți și au aruncat cu obiecte spre mașina de poliție, distrugând-o parțial. Conflictul a continuat și la secție, unde cei doi au reluat atacul asupra agenților. În timpul altercației, unul dintre polițiști a fost dezarmat, iar arma sa a ajuns în posesia agresorilor. După intervenția echipajelor de poliție, cei doi agresori au fost imobilizați.

Dosarul de ultraj a fost trimis la Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei, unde magistrații vor stabili măsurile care se impun împotriva tinerilor acuzați că au lovit și au dezarmat polițiștii.

Reamintim că, în septembrie, doi polițiști din Călărași au fost amenințați și agresați în timpul unei intervenții pentru restabilirea ordinii publice. Unul dintre ei a fost lovit cu pumnul în față, iar ambii au primit amenințări cu moartea.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași, polițiștii de la Secția 1 Rurală Modelu au fost chemați prin 112 să intervină la un bar din localitate, unde muzica era dată prea tare. La sosire, agenții au găsit mai multe persoane în stare de ebrietate, printre care și administratorul localului, un tânăr de 28 de ani, care a devenit agresiv și a refuzat să reducă volumul. Incidentul s-a produs duminică, 21 septembrie.

Principalul inculpat a fost reținut pentru 24 de ore și dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Judecătoria Călărași a aprobat cererea procurorului și a dispus arestarea acestuia pentru 30 de zile, sub acuzația de ultraj.