Atac armat în Sydney. Au fost trase 100 de focuri de armă și 20 de persoane au fost rănite

Un individ a fost reținut după ce ar fi deschis focul pe o stradă intens circulată din Sydney, unde ar fi tras între 50 și 100 de gloanțe, rănind aproximativ 20 de persoane. Autoritățile australiene au anunțat luni că incidentul nu are legătură cu terorismul sau cu grupările de crimă organizată. Potrivit comisarului interimar al poliției din New South Wales, au fost trase „între 50 şi 100 de focuri de armă”, notează AFP.

Poliția din Sydney a intervenit de urgență, duminică seara, după ce un bărbat înarmat a deschis focul la întâmplare pe o stradă din zona Inner West, trăgând atât spre mașinile aflate în trafic, cât și către forțele de ordine.

Incidentul a provocat panică în rândul locuitorilor, autoritățile instituind rapid un perimetru de siguranță și blocând circulația în zonă. Martorii au descris scene de haos, în care oamenii încercau să se adăpostească în clădiri sau în spatele vehiculelor.

Unul dintre martori, funcționarul Joe Azar, a povestit pentru The Sydney Morning Herald că se afla la locul de muncă, pe partea opusă a străzii, când a auzit primele împușcături.

„Parbrizul unui tip a explodat, apoi geamul stației de autobuz s-a spart”, a spus acesta, adăugând că, la început, a crezut că este vorba despre artificii sau pietre aruncate în geamuri.

„A fost o nebunie, totul s-a petrecut în câteva secunde. Am avut un sentiment suprarealist, de genul «Oh, asta chiar se întâmplă». Nu am realizat imediat gravitatea situației”, a mai spus Azar.

Comisarul interimar al poliției din New South Wales, Stephen Parry, a confirmat că atacatorul a tras între 50 și 100 de focuri de armă înainte de a fi imobilizat de forțele de ordine.

Zona a fost rapid securizată, iar un număr mare de polițiști au intervenit, blocând strada și intrând într-un apartament aflat deasupra unui magazin, unde l-au găsit pe suspect, un bărbat de 60 de ani. În timpul percheziției, autoritățile au descoperit și confiscat două puști.

Bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, pentru rănile suferite în timpul reținerii, iar ancheta este în desfășurare, nefiind formulate, deocamdată, acuzații oficiale.

Unul dintre răniți, care a venit singur la spital, prezenta o plagă prin împușcare și se află în stare „gravă”, potrivit poliției. Alte 19 persoane au suferit răni cauzate de cioburi de sticlă sau fragmente metalice, câteva dintre acestea fiind transportate ulterior la spital pentru îngrijiri medicale.

Șeful poliției din New South Wales, Mal Lanyon, a catalogat incidentul drept „grav și terifiant”. Deși ancheta este în desfășurare, „nu există legături cunoscute cu activități teroriste sau cu vreo bandă”, a declarat el pentru postul de radio 2GB.

Un martor, care s-a prezentat sub numele Tadgh, a povestit pentru postul de televiziune ABC că se uita la un meci de rugby în momentul în care a început să audă împușcăturile. „Era foarte mult zgomot, se auzeau împuşcături, erau scântei şi fum, tot tacâmul. Era ca într-un film, serios”, a spus bărbatul.

Poliția a deschis o anchetă amplă pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului.