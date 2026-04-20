Portretul făcut de Olguța Vasilescu vicepremierului Oana Gheorghiu: N-a condus în viața ei niciun coteț de curci

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un atac direct la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzând-o de lipsă de competență și de dezinformare în privința unor presupuse planuri de vânzare a activelor strategice ale statului.

Declarațiile făcute de primărița de la Craiova vin într-un context tensionat, în care tema listării sau vânzării unor companii de stat a reapărut în dezbaterea publică.

Fostul ministru al Muncii a criticat în termeni duri pozițiile vicepremierului, punând sub semnul întrebării atât experiența acesteia, cât și credibilitatea declarațiilor sale.

Afirmațiile reflectă un nivel ridicat de conflict politic, într-un moment în care coaliția de guvernare este deja supusă presiunilor interne și externe.

Un punct central al controversei îl reprezintă interpretarea Programului de Guvernare. Potrivit unor adversari politici, documentul ar include prevederi referitoare la listarea la bursă a unor companii importante din portofoliul statului.

Vasilescu respinge categoric această interpretare:

„Încetați să mai mințiți! Nu scrie în programul de guvernare nici de Hidroelectrica, nici de Romgaz, nici de Aeroportul București sau Portul Constanța”.

Reprezentanta PSD susține că partidul a blocat în negocierile politice orice tentativă de includere a acestor companii pe lista unor posibile privatizări sau listări parțiale. Potrivit acesteia, poziția social-democraților rămâne fermă în privința menținerii controlului statului asupra sectoarelor considerate vitale.

„Niciodată PSD-ul nu va fi de acord să vindem companiile profitabile pe bucăți”, a declarat Vasilescu.

Companii precum Hidroelectrica sau Romgaz sunt printre cele mai profitabile din România. De exemplu, rezultatele financiare ale Hidroelectrica pot fi consultate în rapoartele oficiale publicate de companie.

Listarea companiilor de stat la bursă este o practică utilizată în mai multe state europene pentru atragerea de capital și creșterea transparenței, însă rămâne un subiect sensibil în România.

Argumentele pro vizează eficiența și accesul la finanțare, în timp ce criticii invocă riscuri legate de pierderea controlului asupra unor active strategice.

Instituții internaționale precum Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică au susținut în repetate rânduri importanța guvernanței corporative și a transparenței în companiile de stat, fără a impune însă un model unic de administrare: