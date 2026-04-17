Olguța Vasilescu respinge implicarea în criza din coaliție: Nu l-am sunat vreodată pe premier și să nu îmi răspundă

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a negat că ar avea un rol în tensiunile politice din coaliția de guvernare, respingând speculațiile apărute recent în presă privind o presupusă intervenție directă asupra premierului Ilie Bolojan, potrivit unei postari pe Facebook.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, primarul Craiovei a infirmat informațiile potrivit cărora ar fi încercat să îl contacteze pe premier fără succes.

„Nu l-am sunat vreodată pe premier și să nu îmi răspundă. Motivele pentru care Ilie Bolojan trebuie să plece sunt multe, nu că m-ar fi supărat pe mine. Mai răsfirați, băieți!”, a transmis aceasta.

Declarația vine în contextul în care mai multe publicații au relatat despre posibile tensiuni interne în Partidul Social Democrat (PSD), asociate cu nemulțumiri față de actuala conducere a guvernului.

Potrivit unor informații, surse din interiorul PSD susțin că Lia Olguța Vasilescu și europarlamentarul Claudiu Manda ar exercita presiuni asupra conducerii partidului pentru a susține schimbarea premierului.

Aceleași surse indică existența unor strategii interne pentru consolidarea influenței politice în organizațiile din sudul țării. Este menționată inclusiv filiala Olt, asociată frecvent cu lideri influenți din partid, precum Paul Stănescu, unde ar exista o competiție pentru controlul structurilor locale.

Claudiu Manda a exprimat public nemulțumiri față de actuala guvernare într-un interviu acordat pentru EVZ. Acesta a declarat că „o parte semnificativă a electoratului social-democrat este nemulțumită”, sugerând inclusiv posibilitatea retragerii miniștrilor PSD din executiv în cazul menținerii actualului premier.

În paralel, în spațiul public au apărut și speculații privind viitoare numiri în conducerea serviciilor de informații, unde sunt vehiculate nume precum Sorin Grindeanu și Mihai Tudose.