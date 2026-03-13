Politica

Lia Olguța Vasilescu o atacă pe mama lui Ilie Bolojan: „Luați-l acasă!”

Lia Olguța Vasilescu o atacă pe mama lui Ilie Bolojan: „Luați-l acasă!”Lia Olguţa Vasilescu. Sursa Foto: Arhiva EVZ
Lia Olguța Vasilescu are un mesaj tranșant pentru mama lui Ilie Bolojan. Primarul Craiovei vine cu precizări după ce mama premierului ar fi avut ceva de spus legat de cheltuielile pe care le-ar fi făcut cu Târgul de Crăciun.

Lia Olguța nu se abține

Edilul din Bănie vine cu o replică acidă legat de afirmațiile mamei lui Ilie Bolojan. “Doamna mama lui Ilie Bolojan, am înțeles ca m-ați certat că cer bani de salarii de la băiatul dvs și că am cheltuit la Târgul de Crăciun pe luminițe.
Victorie în instanță pentru Olguța Vasilescu. După șapte ani de procese, „Dosarul Fațada”, închis definitiv: Nu există probe

sursa: Facebook

Ca să știți și dvs, nu am cerut bani de salarii, am cerut să repare o centrală care era a guvernului și care mi-a lăsat craiovenii mei în frig iarna asta vreo șapte zile, iar din Târgul de Crăciun au câștigat salarii câteva zeci de mii de craioveni care lucrează în comerț, HORECA ori sunt proprietari de apartamente pe care le-au închiriat turiștilor”, a spus Lia Vasilescu.

L-a “pârât” pe premier

Ba chiar a avut câteva cuvinte de adresat cu privire la activitatea premierului. “Dar, ca să vi-l pârăsc pe mititel, să știți că în seara asta tocmai i-a jefuit pe craioveni de mai mult de 50 de milioane după ce i-a obligat să plătească impozite locale duble, prin amendamentele pe care le-a citit domnul Nazare pe bandă direct în ședința de guvern, fără consultare publică, adică fără să ne întrebe și pe noi (cetățeni, primari, ONG-uri, mediu de afaceri)”, a mai spus edilul Craiovei.

 Întrebare de baraj

Mesajul Liei Olguța a culminat cu o întrebare care sigur o să îi dea bătăi de cap și premierului și mamei acestuia. “Dacă tot ați făcut o referire la mine, am și eu o întrebare: Dumneavoastră cum îl pedepseați când era mic și făcea prostii?
P. S. Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră!”, a încheiat primarul Craiovei.

Proiecte speciale