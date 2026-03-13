Bolojan, despre bugetul SRI. De ce sunt diferențe între instituții

Premierul României, Ilie Bolojan, a explicat creșterea bugetului Serviciului Român de Informații (SRI), precizând că diferențele între bugetele instituțiilor publice nu trebuie judecate doar din perspectivă contabilă, ci și în funcție de proiectele derulate și sursele de finanțare externe.

Întrebat despre motivul pentru care bugetul SRI a crescut, în timp ce alte ministere, precum Ministerul Sănătății, au primit sume mai mici, șeful Guvernului a spus că abordarea strict contabilă este limitativă și poate induce concluzii eronate.

Majorările bugetare ale anumitor instituții reflectă, în multe cazuri, gestionarea unor proiecte finanțate din fonduri europene sau programe speciale, care implică sume suplimentare incluse în bugetul anual.

Premierul a explicat că instituții precum Ministerul Apărării și Ministerul Transporturilor gestionează proiecte complexe cu finanțare europeană, motiv pentru care bugetele lor au crescut semnificativ. În cazul SRI, instituția are, pe lângă programele de securitate națională, și proiecte finanțate din fonduri externe, ceea ce justifică majorarea alocărilor.

„Trebuie să recunoaștem că sunt ministere care și-au crescut bugetele sau autorități pentru că beneficiază de anumite linii de finanțare. Vă rog să verificați, de exemplu, Ministerul Apărării sau Ministerul Transporturilor, care au programe importante. Și Serviciul Român de Informații are programe atât pe fonduri europene, cât și pe componenta de SAFE”.

De asemenea, Bolojan a declarat că anumite programe sociale sau de investiții publice ar putea fi, pe viitor, finanțate din surse europene, ceea ce ar permite reducerea presiunii asupra bugetului de stat și menținerea investițiilor în proiecte prioritare.

El a atras atenția că amendamentele la buget trebuie să fie gândite strategic și să nu repete greșelile anterioare, când alocările au fost făcute fără a lua în calcul impactul real al proiectelor.

Prim-ministrul a oferit exemple concrete pentru a ilustra modul în care se acumulează aceste sume suplimentare: achiziția de elicoptere utilitare, dotări speciale și alte programe integrate care combină fonduri europene cu programe naționale de securitate.

El a spus că acesta este motivul pentru care unele ministere înregistrează creșteri bugetare substanțiale, în timp ce altele, care nu derulează astfel de proiecte, au bugete mai mici.