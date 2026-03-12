Ședință de guvern pentru bugetul pe 2026. Pe agendă se află și hotărârea privind salariul minim

Guvernul urmează să se întrunească joi, de la ora 18.00, într-o nouă ședință programată la Palatul Victoria, în care Executivul ar urma să adopte proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit unor surse oficiale, pe agenda întâlnirii s-ar putea regăsi și o Hotărâre de Guvern referitoare la stabilirea salariului minim.

Ședința Executivului este programată pentru ora 18.00, iar pe ordinea de zi ar urma să se afle proiectul bugetului pentru anul 2026, precum și hotărârea privind nivelul salariului minim. După adoptarea în Guvern, proiectul legii bugetului de stat pe 2026 va fi transmis Parlamentului, unde va intra în procedura de dezbatere și vot.

Între timp, PSD a anunțat joi că va acorda aviz proiectului de buget, însă cu obiecții. Reprezentanții formațiunii spun că această decizie are scopul de a depăși blocajul generat de premierul Ilie Bolojan și că mutarea dezbaterii în Parlament ar putea permite coaliției să includă elementele respinse anterior.

Social-democrații susțin că intenționează să introducă măsurile propuse de partid prin amendamente depuse în Parlament, în cadrul dezbaterii proiectului de buget.

Ministerul Finanțelor a publicat deja proiectul bugetului pentru 2026 în transparență decizională. Conform documentului, deficitul bugetar este estimat la 6,2% din produsul intern brut în 2026, urmând să scadă la 5,1% din PIB în 2027.

Totodată, veniturile totale sunt prognozate să ajungă la 36% din PIB, în creștere față de anul precedent. În același timp, cheltuielile bugetare sunt estimate să crească cu aproximativ 55,5 miliarde de lei.

Documentul mai arată că bugetul alocat investițiilor ar urma să fie mai mare cu aproape 25,6 miliarde de lei comparativ cu anul trecut, ceea ce ar ridica ponderea investițiilor la peste 8% din PIB, față de 7,2% în anul precedent.

Ministerul Finanțelor anunță că proiectul bugetului pentru 2026 propune și o formulă considerată mai echitabilă și mai predictibilă pentru finanțarea Capitalei. În acest sens, documentul prevede crearea unui fond aflat la dispoziția Consiliului General al Municipiului București.

Acest fond ar urma să fie utilizat pentru finanțarea serviciilor publice generale din Capitală, pentru cofinanțarea proiectelor de infrastructură și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală.

Premierul Ilie Bolojan afirma că Executivul trebuie să reducă deficitul bugetar și, în același timp, să mențină investițiile la un nivel ridicat. De asemenea, șeful Guvernului a subliniat necesitatea gestionării costurilor ridicate ale dobânzilor și a eficientizării administrației publice, în paralel cu măsuri care să consolideze economia.

”Ministerul de Finanţe a publicat proiectul de buget. Ne propunem ca până la sfârşitul săptămânii să fie aprobat de Guvern şi trimis Parlamentului pentru adoptare. Bugetul pentru acest an este construit într-un context economic dificil şi trebuie să răspundă simultan mai multor provocări”, afirma Bolojan.