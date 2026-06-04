Decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, reprezintă un risc pentru democrație și a comparat situația actuală cu perioada în care Carol al II-lea controla formarea guvernelor, a declarat senatorul AUR Petrișor Peiu.

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, senatorul AUR a criticat explicația oferită de șeful statului pentru desemnarea lui Eugen Tomac, respectiv faptul că partidele nu au reușit să ajungă la un acord privind formarea unei majorități.

Peiu susține că, într-un sistem democratic, imposibilitatea constituirii unei majorități parlamentare ar trebui să conducă la organizarea de alegeri anticipate și nu la instalarea unui executiv tehnocrat.

„Regimul lui Nicușor Dan începe să semene cu regimul autoritar al lui Carol al II-lea, iar Eugen Tomac pare un perfect Guță Tătărescu.

Președintele a inaugurat astăzi o perioadă de pericol pentru democrație, atunci când a spus că este nevoit să numească un guvern tehnocrat pentru că „partidele nu s-au înțeles”. Această exprimare este plină de imoralitate și prevestitoare de dictatură. Într-o democrație funcțională, guvernele sunt rezultatul majorităților parlamentare, nicidecum rodul voinței unei persoane, fie ea și președintele statului.

Ceea ce nu a înțeles Nicușor Dan este un lucru elementar într-un stat democratic: dacă partidele nu pot forma o majoritate, alternativa este organizarea de alegeri anticipate, nu preluarea puterii de către o persoană.”

Petrișor Peiu a respins și ideea că Eugen Tomac ar putea conduce un guvern tehnocrat, argumentând că acesta are o carieră politică și ocupă funcții în zona politică.

„Eugen Tomac nu este un tehnocrat, căci el nu este remarcat în niciun domeniu, el este un activist de partid. Tomac nu este nici independent , căci el este președinte de partid (PMP-1,8% din voturi la ultimele alegeri). Mai mult , Tomac este fix reprezentantul lui Dan, căci îi este consilier. Cariera politică a lui Tomac este în întregime purtată pe sub fustele fostului președinte Băsescu (vechi și abil turnător la securitate sub numele de cod Petrov).”, a scris senatorul.

În continuarea mesajului, Petrișor Peiu a comparat un posibil cabinet condus de Eugen Tomac cu guvernul lui Guță Tătărescu din perioada regelui Carol al II-lea, despre care afirmă că era prezentat drept independent, deși avea susținere politică.

„Dacă vreți să înțelegeți guvernul „independent” Tomac, veți vedea că va semăna foarte mult cu guvernul „independent” carlist al lui Guță Tătărescu, în care erau atât țărăniștii Mihai Ralea, Petre Andrei, Grigore Gafencu și Mihail Ghelmegeanu, cât și a liberalii Victor Slăvescu, Ion Nistor sau Constantin Angelescu. Mai mult, Tătărescu și-a început cariera ca „liberal” etatist, și-a continuat-o ca locotenent al lui Carol al II-lea și și-a terminat-o drept ministru în guvernul comunist al lui Petru Groza, mai apoi ajungând în temniță.

Pentru a înțelege independența unui eventual premier Tomac, iată un citat edificator din Alexandru Vaida Voievod, care spunea despre Tătărescu : „râde cînd regele râde și plânge când regele e întristat”.”, este mesajul senatorului.