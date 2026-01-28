Politica

Un lider PNL acuză PSD de o ofensivă coordonată împotriva premierului Ilie Bolojan

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Sursa foto: INQUAM Photos/George Călin
Liderul PNL Maramureș, Ionel Bogdan, susține că, în ultimele zile, atacurile la adresa premierului Ilie Bolojan s-au intensificat vizibil și că acestea ar fi coordonate din interiorul PSD.

Potrivit liberalului, criticile nu sunt întâmplătoare și apar într-un moment în care Guvernul începe să pună presiune pe reformele administrative și să afișeze rezultate economice pentru anul 2025.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ionel Bogdan afirmă că „este mare înghesuială zilele acestea pe culoarul celor care îl atacă pe premierul Ilie Bolojan”, ironizând avalanșa de acuzații care i-ar fi atribuite șefului Executivului, de la probleme economice până la situații legate de condițiile meteo.

Liberalul susține că datele economice au declanșat reacția PSD

Ionel Bogdan afirmă că atacurile au devenit mai vocale imediat după publicarea datelor economice pentru anul 2025, pe care le consideră favorabile actualului guvern. În opinia sa, aceste cifre ar demonstra „seriozitatea și profesionalismul” Executivului condus de Ilie Bolojan și ar explica nemulțumirea social-democraților.

PSD respinge varianta unui guvern minoritar și pune presiune pe Cabinetul Bolojan
Fenomenul care are loc în Rusia va bulversa România. Prognoza oferită de specialiști
Liderul PNL Maramureș mai spune că presiunea pusă de premier pentru accelerarea reformelor în administrație ar fi un alt motiv al reacțiilor dure din partea PSD, reforme care, potrivit lui, „provoacă frisoane” în rândul social-democraților.

Ionel Bogdan, liderul PNL Maramureş

Ionel Bogdan. Sursa foto: facebook/Ionel Bogdan

Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, indicați drept coordonatori ai atacurilor

Ionel Bogdan merge mai departe și afirmă că ofensiva politică împotriva premierului ar fi coordonată de un „nou cuplu” care ar fi preluat informal conducerea PSD. În acest context, el îi nominalizează pe Lia Olguța Vasilescu și pe Claudiu Manda, despre care spune că au devenit „vârfuri de lance” în lupta politică împotriva lui Ilie Bolojan.

Potrivit liberalului, obiectivul ar fi schimbarea cât mai rapidă a premierului. Ionel Bogdan susține că motivul ar fi simplu: „Guvernul Bolojan livrează reforme, echilibrează economia, menține ritmul investițiilor și are toate șansele să își ducă misiunea la capăt cu succes”.

Olguţa Vasilescu

Olguţa Vasilescu. Sursa foto: dreamstime.com

„Reușitele Guvernului sunt coșmarul PSD”, afirmă liderul PNL Maramureș

În mesajul său, Ionel Bogdan afirmă că succesul actualului Executiv ar reprezenta „coșmarul PSD”, motiv pentru care ar exista o ofensivă pe mai multe planuri, inclusiv din partea unor politicieni care, în opinia sa, nu ar ține cont de interesul național.

El adaugă că un eventual succes al Guvernului Bolojan ar însemna nu doar un câștig pentru PNL, ci și pentru întreaga coaliție de guvernare și pentru România, cu efecte directe asupra nivelului de trai al populației.

Replica PSD, prin vocea lui Claudiu Manda

Declarațiile liberalului vin în contextul unor critici publice formulate de Claudiu Manda. Secretarul general al PSD a afirmat, într-o intervenție televizată, că premierul Ilie Bolojan „nu cântă de multe ori din același playlist” cu partenerii de coaliție. El a sugerat că ar putea veni un moment în care membrii coaliției să „schimbe lăutarul”, dacă programul de guvernare nu mai este respectat.

Manda a explicat că „playlistul” la care se referă reprezintă programul de guvernare și deciziile asumate în interiorul coaliției.

Poziția Olguței Vasilescu față de premier

La rândul său, Lia Olguța Vasilescu a declarat recent că nu are o problemă ca PSD să guverneze alături de PNL sau chiar de USR, însă a indicat că relația tensionată ar fi strict cu premierul Ilie Bolojan. Aceasta l-a descris ca fiind obișnuit să conducă într-un stil autoritar, specific administrației locale din Oradea, fără a ține cont de opiniile partenerilor de coaliție.

Potrivit edilului Craiovei, în ședințele coaliției ar exista tensiuni atunci când PSD încearcă să își impună punctul de vedere, situație pe care o consideră problematică pentru funcționarea guvernării.

