Coaliția s-ar putea rupe în orice moment. Manda: Discursul lui Bolojan, tot mai apropiat de USR

Apar noi tensiuni la nivel de coaliție. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan, folosind mai multe metafore pentru a evidenția tensiunile dintre social-democrați și Executiv. Declarațiile au fost făcute în contextul consultărilor interne ale partidului, care vizează decizia de a continua participarea la guvernare alături de PNL și USR.

Nemulțumirile PSD se concentrează în special pe bugetul pe 2026, considerat de conducerea partidului întârziat, deși ar fi trebuit finalizat încă din toamna anului trecut.

Potrivit social-democratului, lipsa unui calendar clar pentru adoptarea bugetului, împreună cu anumite măsuri propuse de premier, ar putea determina partidul să ia în calcul ieșirea de la guvernare.

Întrebat despre declarația unui primar care spunea că „Bolojan cântă la vioară și PSD dansează”, Claudiu Manda a respins această interpretare și a venit cu propria sa metaforă pentru a descrie situația.

„Nu aș vrea să spun că domnul Bolojan cântă la vioară și noi dansăm, ci mai degrabă că domnul Bolojan cântă de multe ori, nu cântă din același playlist. Nu că dansăm, dar ascultăm”, a spus Manda la Antena 3.

Secretarul general al PSD a lăsat să se înțeleagă că premierul ar putea fi schimbat, semnalând o posibilă ruptură în relațiile din coaliție.

„Cred că ar putea să vină un moment în care să spunem hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlist-ul și atunci nu am reuși să-l mai ascultăm”, a declarat acesta.

În același timp, PSD analizează dacă mai are rost să rămână la guvernare. Potrivit secretarului general, partidul a intrat în Executiv pentru a guverna în folosul oamenilor, însă rezultatele vizibile lipsesc, iar principalele probleme țin de întârzierea bugetului, nu de serviciile sau parchetele statului.

„Am intrat la guvernare pentru oameni și că ar trebui să guvernăm pentru oameni. Astăzi când ne uităm, nu prea vedem astfel de efecte. Nu ține de servicii sau de parchete, ci are legătură, în primul rând, cu bugetul”, a declarat Claudiu Manda.

În contextul întârzierilor bugetare, Claudiu Manda a criticat lipsa unui calendar clar pentru bugetul pe 2026, menționând că, la jumătatea lunii ianuarie, nu se știe încă când va fi aprobat, fiind avansate diferite termene posibile.

El a adăugat că decizia finală privind menținerea PSD la guvernare va fi luată de aproximativ 5.000 de membri ai partidului, după modelul consultărilor care au precedat intrarea în Executiv.

Manda a explicat că unul dintre motivele pentru care PSD ar putea părăsi coaliția este faptul că reprezentanții acestuia au ajuns să explice mai degrabă blocarea unor inițiative ale premierului decât realizările acestuia. Printre exemplele invocate se numără intervențiile PSD pentru creșterea salariului minim și plafonarea prețurilor la alimentele de bază, acțiuni care, potrivit liderului, nu s-ar fi realizat fără implicarea partidului.

„Ne-am luptat pentru salariul minim. Plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Dacă nu eram noi să ne luptăm pentru ele, nu se întâmpla”, a declarat Manda.

Un alt punct de tensiune îl constituie administrația publică locală, în special restricțiile impuse primăriilor privind cheltuielile curente și angajările. Manda a arătat că unele primării ar fi fost obligate să reducă personalul sau să amâne achiziții și reparații, în timp ce altele nu mai puteau angaja posturi necesare funcționării normale.

În final, secretarul general al PSD a subliniat apropierea discursului public al premierului de cel al USR.

„O armonizare a mesajului public între domnul Ilie Bolojan și USR. Sunt voci în PNL, au început să apară și în spațiu public, de primari PNL care nu se mai regăsesc într-un astfel de mesaj”, a mai spus el.