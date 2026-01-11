Lia Olguța Vasilescu: PSD își va decide viitorul în Guvern după buget. Din culisele ședințelor coaliției

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că nu are o problemă ca PSD să guverneze alături de PNL, nici chiar împreună cu USR, însă a susținut că dificultatea majoră apare în relația cu Ilie Bolojan.

„Problema este cu domnul Ilie Bolojan, care este obişnuit ca la Oradea, vine şi să dea ordine, să nu ţină cont de absolut niciun fel de sfaturi, de absolut niciun fel de idei ale celorlalţi”, a spus Olguța Vasilescu la România TV.

Lia Olguța Vasilescu a vorbit și despre atmosfera din ședințele coaliției de guvernare, afirmând că există tensiuni atunci când PSD încearcă să își impună poziția: „Nu aţi vrea să fiţi într-o şedinţă de coaliţie, să vedeţi cum se pun problemele acolo şi cât de mare este, până la urmă, deranjul de fiecare dată când PSD încearcă să îşi impună punctul de vedere”.

Întrebată cât timp va rămâne PSD într-un guvern condus de Ilie Bolojan, Lia Olguța Vasilescu a declarat:

Primarul Craiovei a descris structura actualei coaliții ca fiind una dificilă, având în vedere diferențele ideologice dintre partidele participante.

„Este foarte complicată coaliţie în care este principalul partid de stânga, împreună cu două partide de dreapta şi un partid al minorităţilor. Situaţia este complicată pentru că fiecare are propriul program de guvernare şi atunci să armonizezi toate aceste programe într-unul singur nu este simplu deloc.”

Lia Olguța Vasilescu a precizat că în interiorul PSD are loc în această perioadă o consultare, în special la nivelul primarilor, pentru a se decide dacă partidul va continua sau nu participarea la guvernare.

„Vedem cum vor decurge lucrurile în perioada următoare pentru a lua o decizie pentru că, aşa cum ştiţi şi dumneavoastră, la nivelul Partidului Social Democrat este o consultare în această perioadă, o consultare a primarilor în primul rând pentru a se vedea dacă PSD-ul mai rămâne sau nu mai rămâne la guvernare.”

Primarul Craiovei a mai spus că decizia finală privind rămânerea PSD la guvernare va fi luată cel mai probabil după adoptarea legii bugetului de stat, în urma consultărilor interne din partid.