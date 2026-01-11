Politica

Lia Olguța Vasilescu: PSD își va decide viitorul în Guvern după buget. Din culisele ședințelor coaliției

Comentează știrea
Lia Olguța Vasilescu: PSD își va decide viitorul în Guvern după buget. Din culisele ședințelor coalițieiGuvernul Romaniei. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că nu are o problemă ca PSD să guverneze alături de PNL, nici chiar împreună cu USR, însă a susținut că dificultatea majoră apare în relația cu Ilie Bolojan.

„Problema este cu domnul Ilie Bolojan, care este obişnuit ca la Oradea, vine şi să dea ordine, să nu ţină cont de absolut niciun fel de sfaturi, de absolut niciun fel de idei ale celorlalţi”, a  spus Olguța Vasilescu la România TV.

„Deranj” în ședințele de coaliție când PSD își susține punctul de vedere

Lia Olguța Vasilescu a vorbit și despre atmosfera din ședințele coaliției de guvernare, afirmând că există tensiuni atunci când PSD încearcă să își impună poziția:  „Nu aţi vrea să fiţi într-o şedinţă de coaliţie, să vedeţi cum se pun problemele acolo şi cât de mare este, până la urmă, deranjul de fiecare dată când PSD încearcă să îşi impună punctul de vedere”.

Cât va rămâne PSD într-un guvern condus de Ilie Bolojan

PSD

PSD. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Întrebată cât timp va rămâne PSD într-un guvern condus de Ilie Bolojan, Lia Olguța Vasilescu a declarat:

Zidurile care cer viață. Legenda jertfelor și comoara ascunsă în istoria clădirilor
Zidurile care cer viață. Legenda jertfelor și comoara ascunsă în istoria clădirilor
Cei mai mari mâncăcioși din lume. Concursuri nebune, unde mâncarea e devorată în timp record
Cei mai mari mâncăcioși din lume. Concursuri nebune, unde mâncarea e devorată în timp record

„Dacă stăm cu Bolojan la guvernare, pentru că problema nu este a PNL-ului, noi am mai guvernat cu PNL-ul, nici măcar a USR-ului, dacă vreţi. Problema este cu domnul Ilie Bolojan, care este obişnuit ca la Oradea, vine şi să dea ordine, să nu ţină cont de absolut niciun fel de sfaturi, de absolut niciun fel de idei ale celorlalţi.”

Coaliție complicată: stânga, dreapta și minoritățile

Primarul Craiovei a descris structura actualei coaliții ca fiind una dificilă, având în vedere diferențele ideologice dintre partidele participante.

„Este foarte complicată coaliţie în care este principalul partid de stânga, împreună cu două partide de dreapta şi un partid al minorităţilor. Situaţia este complicată pentru că fiecare are propriul program de guvernare şi atunci să armonizezi toate aceste programe într-unul singur nu este simplu deloc.”

Consultări interne în PSD privind rămânerea la guvernare

Lia Olguța Vasilescu a precizat că în interiorul PSD are loc în această perioadă o consultare, în special la nivelul primarilor, pentru a se decide dacă partidul va continua sau nu participarea la guvernare.

„Vedem cum vor decurge lucrurile în perioada următoare pentru a lua o decizie pentru că, aşa cum ştiţi şi dumneavoastră, la nivelul Partidului Social Democrat este o consultare în această perioadă, o consultare a primarilor în primul rând pentru a se vedea dacă PSD-ul mai rămâne sau nu mai rămâne la guvernare.”

Decizia, după adoptarea bugetului de stat

Primarul Craiovei a mai spus că decizia finală privind rămânerea PSD la guvernare va fi luată cel mai probabil după adoptarea legii bugetului de stat, în urma consultărilor interne din partid.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. adrianailioaiei spune:
    12 ianuarie 2026 la 0:48

    PSD A DISTRUS ROMÂNIA, UN PARTID CARE PRIN REFERENDUM AR TREBUI SCOS ÎNAFARA LEGII ! PARTID DE INFRACTORI !

Stiri calde

23:54 - Zidurile care cer viață. Legenda jertfelor și comoara ascunsă în istoria clădirilor
23:43 - Lia Olguța Vasilescu: PSD își va decide viitorul în Guvern după buget. Din culisele ședințelor coaliției
23:30 - Taxă pentru câinii fără stăpân. Cine va plăti pentru maidanezii de lângă București
23:18 - Cazuri misterioase de autocombustie. Cum au ars din senin trei oameni
23:06 - Tragica poveste a lui Sinéad O’Connor. N-a putut trece niciodată peste moartea fiului său
22:55 - Oana Gheorghiu: Guvernul va analiza 185 de companii inactive cu pierderi de 14 miliarde de lei

HAI România!

Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității

Proiecte speciale