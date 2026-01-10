AUR așteaptă ca PSD să semneze moțiunea împotriva Oanei Țoiu pentru decizia Mercosur

Grupul senatorial al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că moţiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, va fi depusă doar după ce va primi semnăturile reprezentanţilor Partidului Social Democrat (PSD), potrivit unui comunicat de presă transmis sâmbătă de AUR.

„Considerăm că declaraţiile belicoase din spaţiul public ale reprezentanţilor PSD cu privire la votarea acordului Mercosur de către reprezentanţii actualei guvernări sunt doar perdele de fum menite să acopere lipsa de importanţă a PSD şi a ministrului Agriculturii” a transmis AUR.

Conform sursei citate, AUR susţine că decizia politică a majorităţii care conduce România, prin Nicuşor Dan şi Guvernul Bolojan, a fost de a vota fără obiecţii acordul cu ţările Mercosur, considerat „o trădare gravă a intereselor agricultorilor români”.

Reprezentanţii AUR afirmă că PSD nu mai poate pretinde statutul de partid de opoziţie, fiind părtaş la actele guvernului, şi anunţă că vor vota o eventuală moţiune simplă împotriva ministrului de Externe sau de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, doar dacă sunt respectate condiţiile stabilite anterior.

Grupul PACE Întâi România a anunţat sâmbătă că are pregătită o moţiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Aceștia acuză „modul defectuos, ideologizat şi necoordonat” în care Oana Țoiu a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE – Mercosur.