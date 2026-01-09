PSD, atac la adresa Ministerului de Externe: O trădare a intereselor fermierilor
- Emma Cristescu
- 9 ianuarie 2026, 19:46
PSD a lansat un atac dur la adresa Ministerului de Externe, condus de Oana Țoiu (USR), acuzând autoritățile, printr-un comunicat, că au „trădat interesele fermierilor români” prin votul favorabil acordului comercial UE-Mercosur în Consiliul UE.
PSD, atac dur la adresa Oanei Țoiu
Este al doilea conflict major al PSD cu un ministru USR, după ce Diana Buzoianu, de la Mediu, fusese criticată pentru o decizie similară.
Poziția social-democraților se aliniază, în mare parte, cu poziția AUR. George Simion, liderul partidului extremist, a condamnat de asemenea acordul. „Votul majorității statelor membre, inclusiv Italia și România, deschide piața europeană pentru produse sud-americane fără a proteja fermierii locali.”
Incidentul marchează și o tensiune politică între Simion și premierul Italiei, Giorgia Meloni, la un an după ce AUR fusese acceptat în Grupul Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European.
Acordul UE-Mercosur creează cea mai extinsă zonă de liber schimb din lume, incluzând aproape 700 de milioane de consumatori. Membrii blocului sud-american sunt Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, Bolivia urmând să devină membru oficial în 2024. Acordul este privit ca o oportunitate majoră pentru economia europeană, consolidând exporturile și competitivitatea față de SUA.
Ponderea importurilor MERCOSUR în consumul UE
- Carne de vită: 99.000 tone dintr-un consum anual de 6,5–7 milioane tone (aprox. 1,5%).
- Carne de pasăre: 180.000 tone din 13–14 milioane tone (aprox. 1,3%).
- Zahăr: 180.000 tone din 16–17 milioane tone (aprox. 1%).
- Miere: 45.000 tone din 450.000 tone (aprox. 10%).
PSD, împotriva deciziei
„PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină.”
Partidul consideră că lipsa consultării cu Ministerul Agriculturii și aprobarea de către miniștrii USR constituie un act de „trădare a intereselor fermierilor români”. PSD cere premierului Ilie Bolojan să clarifice dacă a fost informat și a aprobat mandatul dat reprezentantului României în COREPER.
De asemenea, social-democrații intenționează să utilizeze toate instrumentele parlamentare pentru a modifica acordul în favoarea fermierilor europeni, insistând asupra siguranței alimentare, protecției mediului și standardelor de bunăstare a animalelor.
Ce presupune acordul UE-Mercosur
După 25 de ani de negocieri, majoritatea statelor UE au aprobat acordul, care include eliminarea tarifelor vamale pentru peste 90% din produsele importate din blocul sud-american. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria s-au opus, iar Belgia s-a abținut.
„Acesta este cel mai mare acord de liber schimb pe care l-am negociat”, a declarat șeful comerțului UE, Maros Sefcovic.
Brazilia a reacționat pozitiv: „Avem în mâinile noastre oportunitatea de a transmite lumii un mesaj important în apărarea multilateralismului și de a ne consolida poziția strategică într-un mediu global din ce în ce mai competitiv”, a spus președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva.
Principalele beneficii preconizate:
- Eliminarea tarifelor vamale pentru majoritatea produselor în următorii 15 ani.
- Creșterea accesului pe piața MERCOSUR pentru exporturile europene, inclusiv vehicule, utilaje, vinuri și produse agricole.
- Introducerea unor capitole privind dezvoltarea durabilă, cooperarea politică și standardele de mediu (implementarea rămâne disputată).
- Reducerea dependenței UE de China și diversificarea parteneriatelor comerciale.
- Nemulțumirea fermierilor europeni
- Protestele recente din Paris, Bruxelles și alte capitale europene reflectă temerile agricultorilor că produsele sud-americane mai ieftine vor crea o concurență neloială. Principalele motive:
- Prețuri mai mici la produse agricole: Importurile de carne, zahăr sau alte produse ar putea reduce veniturile fermierilor europeni.
- Standarde diferite: Există riscul ca produsele să nu respecte aceleași norme stricte de mediu și siguranță alimentară.
- Impact social și rural: Agricultura europeană și securitatea alimentară ar putea fi afectate, accelerând depopularea zonelor rurale.
- Nemulțumiri politice: Protestele reflectă și frustrări legate de politica agricolă europeană și sentimentul de neglijare a agricultorilor.
