PSD, atac la adresa Ministerului de Externe: O trădare a intereselor fermierilor

PSD a lansat un atac dur la adresa Ministerului de Externe, condus de Oana Țoiu (USR), acuzând autoritățile, printr-un comunicat, că au „trădat interesele fermierilor români” prin votul favorabil acordului comercial UE-Mercosur în Consiliul UE.

Este al doilea conflict major al PSD cu un ministru USR, după ce Diana Buzoianu, de la Mediu, fusese criticată pentru o decizie similară.

Poziția social-democraților se aliniază, în mare parte, cu poziția AUR. George Simion, liderul partidului extremist, a condamnat de asemenea acordul. „Votul majorității statelor membre, inclusiv Italia și România, deschide piața europeană pentru produse sud-americane fără a proteja fermierii locali.”

Incidentul marchează și o tensiune politică între Simion și premierul Italiei, Giorgia Meloni, la un an după ce AUR fusese acceptat în Grupul Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European.

Acordul UE-Mercosur creează cea mai extinsă zonă de liber schimb din lume, incluzând aproape 700 de milioane de consumatori. Membrii blocului sud-american sunt Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, Bolivia urmând să devină membru oficial în 2024. Acordul este privit ca o oportunitate majoră pentru economia europeană, consolidând exporturile și competitivitatea față de SUA.

Carne de vită: 99.000 tone dintr-un consum anual de 6,5–7 milioane tone (aprox. 1,5%).

Carne de pasăre: 180.000 tone din 13–14 milioane tone (aprox. 1,3%).

Zahăr: 180.000 tone din 16–17 milioane tone (aprox. 1%).

Miere: 45.000 tone din 450.000 tone (aprox. 10%).

„PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină.”

Partidul consideră că lipsa consultării cu Ministerul Agriculturii și aprobarea de către miniștrii USR constituie un act de „trădare a intereselor fermierilor români”. PSD cere premierului Ilie Bolojan să clarifice dacă a fost informat și a aprobat mandatul dat reprezentantului României în COREPER.

De asemenea, social-democrații intenționează să utilizeze toate instrumentele parlamentare pentru a modifica acordul în favoarea fermierilor europeni, insistând asupra siguranței alimentare, protecției mediului și standardelor de bunăstare a animalelor.

După 25 de ani de negocieri, majoritatea statelor UE au aprobat acordul, care include eliminarea tarifelor vamale pentru peste 90% din produsele importate din blocul sud-american. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria s-au opus, iar Belgia s-a abținut.

„Acesta este cel mai mare acord de liber schimb pe care l-am negociat”, a declarat șeful comerțului UE, Maros Sefcovic.

Brazilia a reacționat pozitiv: „Avem în mâinile noastre oportunitatea de a transmite lumii un mesaj important în apărarea multilateralismului și de a ne consolida poziția strategică într-un mediu global din ce în ce mai competitiv”, a spus președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva.

Principalele beneficii preconizate: