Parisul sub blocadă. Fermierii furioși se revoltă împotriva politicilor UE și sacrificării bovinelor

Mai multe zone din capitala Franței au fost blocate joi de fermieri care contestă acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele sud-americane membre Mercosur, precum și modul în care autoritățile gestionează epidemii la bovine. Acțiunile au dus la perturbări semnificative ale traficului în puncte strategice ale orașului, potrivit France24.

Membrii sindicatului agricol Coordination Rurale au ieșit pe străzile Parisului, vizând puncte simbolice și axe rutiere importante. Potrivit Mediafax, acțiunea este „îndreptată în principal împotriva viitorului acord de liber schimb dintre UE și blocul Mercosur, pe care agricultorii îl văd ca pe o amenințare directă pentru producția locală”.

Fermierii se tem că piața franceză va fi inundată de produse agricole mai ieftine, provenite din America de Sud, ceea ce ar genera presiune economică asupra fermelor locale, deja afectate de costuri ridicate și marje reduse de profit.

Protestatarii critică, de asemenea, politica autorităților în gestionarea focarelor de boli extrem de contagioase la bovine. Aceasta presupune sacrificarea animalelor infectate, măsură considerată de agricultori „disproporționată”.

Ei solicită modificarea strategiei și orientarea către campanii de vaccinare, argumentând că „pierderile economice sunt deja greu de suportat pentru fermele mici și mijlocii”.

Un reprezentant al Coordination Rurale din regiunea Vienne a declarat pentru Reuters că fermierii se simt „ignorați în marile decizii economice, în timp ce alte sectoare beneficiază de sprijin politic și financiar”.

Potrivit acestuia, agricultura ar fi lăsată pe plan secund „în favoarea industriei aeronautice sau a sectorului auto”.

Protestele au loc la scurt timp după ce Comisia Europeană a anunțat un pachet de sprijin financiar de zeci de miliarde de euro destinat fermierilor din UE și a propus reducerea taxelor de import pentru anumite tipuri de îngrășăminte, pentru a convinge statele reticente să accepte acordul cu Mercosur.

În plan politic, Germania și Spania susțin deja acordul, iar Italia pare să se fi alăturat acestui grup, ceea ce ar putea asigura majoritatea necesară pentru aprobare, chiar și fără votul Franței. Decizia finală este așteptată vineri.

Zeci de utilaje agricole au fost parcate în apropierea Turnului Eiffel, pe malul Senei, blocând mai multe rute de acces dinspre șoseaua de centură Peripherique, inclusiv zona Porte d’Auteuil.

Deși autoritățile impuseseră restricții severe pentru intrarea în centrul orașului, protestatarii au reușit să ajungă în puncte cheie ale capitalei, ceea ce a provocat perturbări semnificative în traficul urban.