Substanțele chimice periculoase din cosmetice și îmbrăcăminte, interzise definitiv în Franța

Franța a adoptat la începutul anului 2026 o lege istorică, semnată de președintele Emmanuel Macron, care interzice complet utilizarea substanțelor chimice permanente în cosmetice, îmbrăcăminte și ceară pentru schi, într-un pas major pentru protecția mediului și sănătății publice, potrivit publicației Good News Network.

Măsura adoptată de Franța vizează așa-numitele substanțe perfluoroalchilice și polifluoroalchilice (PFAS), cunoscute drept „substanțe chimice veșnice”. Acestea sunt utilizate pentru a face produsele rezistente la apă.

Există sute de substanțe chimice permanente, precum acidul perfluorooctanoic (PFOA) și acidul perfluorooctansulfonic (PFOS). Aceste produse sunt folosite pentru diverse lucruri, cum ar fi fabricarea tigăilor antiaderente, îmbrăcămintei impermeabile, tratamentelor impermeabile, cerii pentru schiuri și echipamentelor de stingere a incendiilor.

Expunerea la PFAS a fost asociată cu numeroase afecțiuni de sănătate, de la cancer la malformații congenitale și altele. Prezența acestor substanțe a fost înregistrată în majoritatea organelor umane și în toate mediile terestre analizate, inclusiv pe vârful Muntelui Everest.

Camera inferioară a Parlamentului francez, Adunarea Națională, a adoptat proiectul de lege propus de Partidul Verde cu 231 de voturi „pentru” și 51 „împotrivă” în februarie 2024. Anterior, Senatul dăduse undă verde, iar 14 deputați și-au testat părul, prezentând rezultate care confirmau prezența substanțelor chimice persistente.

Legislația franceză interzice utilizarea PFAS în îmbrăcăminte, cosmetice și ceară de schi. Straturile antiaderente pentru tigăi nu sunt incluse, iar echipamentele de urgență „esențiale” au fost scutite. Legea obligă guvernul să testeze regulat prezența PFAS în rețelele de alimentare cu apă.

La nivel internațional, multe sustațe PFAS au fost interzise printr-un tratat ONU semnat în cadrul Convenției de la Stockholm din 2001, ratificat de 150 de state membre. Unele state și producători importanți au refuzat să ratifice tratatul, iar în prezent Uniunea Europeană analizează interzicerea PFAS în produsele de consum.