Ultimul drum al lui Brigitte Bardot către cimitirul de la malul mării. Nu l-a vrut pe Macron la înmormântare

Din cuprinsul articolului Coborârea în mormânt a sicriului va avea loc într-un cadru privat

Franța este astăzi în doliu. Steaua blondă a cinematografiei franceze, cunoscută pe tot mapamondul și pentru iubirea și apărarea animalelor, va fi înmormântată astăzi. Marele absent de la ceremonie va fi președintele Macron, căreia soțul lui Brigitte Bardot i-a refuzat propunerea organizării unui omagiu național.

Actrița a lăsat indicații precise pentru înmormântarea sa, știute de soțul ei Bernard d'Ormale, cu care era căsătorită de 33 de ani, dar și de membrii fundației sale. Sylvie Siri, primarul orășului Saint-Tropez, a organizat ca totul să se desfășoare la cote normale, având în vedere că se așteaptă un număr mare de persoane în localitate.

Ceremonia de înmormântare a actriței Brigitte Bardot va include o slujbă religioasă restrânsă, desfășurată la biserica Notre-Dame de l’Assomption. Aceasta va fi transmisă pe ecrane mari în port și în piața centrală Place des Lices.

Coborârea în mormânt a sicriului va avea loc, de asemenea, într-un cadru privat, urmând ca ulterior să fie organizat un omagiu public pentru locuitorii din Saint-Tropez și admiratorii actriței, la Pré des Pêcheurs.

Unele zone ale cimitirului au fost temporar împrejmuite, semnalizate special sau au acces limitat, din motive de securitate. Toate măsurile luate sunt specificate într-un ordin municipal, emis de primarul Sylvie Siri. Prin acesta s-a vrut ca astăzi totul să decurgă decent, fără pic de haos, să se asigure respectarea momentului de reculegere, demnitatea și liniștea familiilor. Pentru a oferi familiei îndoliate condițiile firești într-un astfel de moment, filmarea și fotografierea au fost strict interzise.

Acces controlat la Cimitirul marin

Începând din 29 decembrie și până mâine, 8 ianuarie, accesul în Cimitirul Marin este strict controlat.

Cimitirul marin (Cimetière marin) este situat pe malul Mediteranei, sub fortificația Citadelei, oferind o priveliște spectaculoasă asupra Golfului Saint-Tropez și a Golfului Canebiers. S-a anunțat că Municipalitatea, prin ordinal semnat de primar, își rezervă dreptul de a limita sau chiar de a suspenda temporar accesul publicului, dacă situația o va impune, din motive de siguranță.

Difuzarea imaginilor cu monumente funerare este permisă doar dacă acestea nu aduc prejudicii familiilor sau concesionarilor mormintelor.

Brigitte Bardot a refuzat în mod expres trandafirii la mormântul său

Întregul eveniment este conceput într-un spirit de simplitate, conform dorințelor lui Brigitte Bardot. Familia a refuzat, de asemenea, organizarea unui omagiu național propus de Palatul Élysée, la care ar fi participat și președintele Emmanuel Macron

Brigitte Bardot a dorit ca funeraliile sale să fie simbolul simplității, a făcut public fundația pe care a patronat-o actrița. Brigitte Bardot a avut și alte solicitări precise: a vrut flori de câmp și buchete simple, fără trandafiri cultivați în sere și care sunt nelipsiți de la înmormântările cu fast.

Chiar dacă președintele Macron nu va participa la ceremonia de înmormântare de la Saint-Tropez, se știe că și-a anunțat prezența, în nume personal, președinta partidului Forța Națională, Marine Le Pen.