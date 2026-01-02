Mihai Gâdea, gest emoționant la înmormântarea tatălui Loredanei Groza. Ce legătură a avut prezentatorul cu familia artistei

Anul 2026 a început cu momente grele pentru Loredana Groza. Cântăreața și-a pierdut tatăl în ultima zi a anului trecut, iar pe 2 ianuarie a avut loc înmormântarea acestuia. La biserica unde a fost depus trupul neînsuflețit s-au adunat rude, prieteni și numeroase figuri publice, venite să o susțină pe artistă în clipele dificile. Printre cei prezenți s-a numărat și Mihai Gâdea.

Tatăl Loredanei, în vârstă de 88 de ani, fusese internat în ultimele luni din cauza unor probleme de sănătate. În ciuda eforturilor medicilor, starea acestuia s-a deteriorat de la o zi la alta. În final, organismul său a cedat.

La biserica unde a fost depus trupul neînsuflețit al lui Vasile Groza s-au adunat numeroase vedete pentru a-i aduce un ultim omagiu și pentru a o susține pe Loredana în aceste momente dificile. Printre primii sosiți au fost hairstylistul Bassam, apropiat și colaborator al cântăreței, și artistul Nadir Tamuz. Florin Călinescu, Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, și Cătălin Cățoiu s-au alăturat și ei ceremoniei.

De asemenea, Mihai Gâdea, vedeta Antena 3, s-a prezentat la biserică pentru a fi alături de Loredana Groza.

Acesta a ajuns la căpătâiul lui Vasile Groza cu un buchet de trandafiri albi, potrivit Cancan.

Trandafirii albi sunt considerați, de secole, un semn al purității, al sincerității și al admirației, fiind utilizați în mod tradițional pentru a omagia persoanele dragi care au trecut în neființă.

Într-un interviu pentru postul Antena 3 CNN, prezentatorul a mărturisit că familia lui a avut o relație apropiată cu cea a Loredanei Groza.

Îndrăgita cântăreață s-a arătat profund afectată de moartea tatălui ei. Pe rețelele de socializare, Loredana a publicat un mesaj emoționant legat de parcursul profesional al acestuia.

„Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată pentru că părinții nu mor niciodată… Dar iată că timpul n-a mai avut răbdare. Tata a plecat în lunga călătorie a eternității! A lăsat în urmă mii de poezii, cărțile lui pentru copii, romane, cântece pentru copii și pe noi, copiii lui Lori și Cristi, și cei doi nepoți, Elena și David! Misiunea lui a fost îndeplinită exemplar!

A venit pe lume aparent fără nici o șansă… orfan de tată de la nici un an, cu o mamă văduvă de război care a crescut singură 3 băieți… Visul lui a fost să scrie… chiar dacă, pentru a supraviețui, a făcut toate muncile posibile și imposibile din lume încă din copilărie…

Dar în fiecare zi și-a urmat destinul… a scris… Pentru că s-a născut poet… natural, autodidact… Și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Sunt mândră de tine, TATA! Mi-ai arătat că orice poți realiza în viață, oricâte obstacole ți-ar sta în cale, doar dacă te dăruiești! Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut și m-ai iubit necondiționat. Ai fost un luptător, un visător, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nădejde, un erou! Te-ai luptat cu suferința până la ultima suflare!”, a scris Loredana, în mediul online.