Nenorocirea trăită de Loredana Groza în prima zi din 2026. Tatăl artistei a murit
- 1 ianuarie 2026, 13:20
Începutul de an a adus o veste dureroasă pentru Loredana Groza. Tatăl cântăreței, Vasile Groza, a murit la vârsta de 88 de ani, după o perioadă lungă în care s-a aflat internat în spital, în stare critică.
Moartea sa vine după luni întregi de încercări pentru artistă, care a vorbit public despre lupta tatălui ei cu problemele de sănătate. Internarea prelungită și starea gravă au lăsat familia între speranță și teamă, iar Loredana a împărtășit în repetate rânduri gândurile sale pe rețelele sociale.
„Am sperat ca momentul ăsta nu va veni vreodată pentru că părinții nu mor niciodată… Dar iată că timpul n-a mai avut răbdare. Tata a plecat în lunga călătorie a eternității!”, a transmis Loredana Groza pe rețelele de socializare.
Artista anunțase că tatăl ei se confrunta cu probleme de sănătate
În ultimele săptămâni, cântăreața a ales să rămână aproape de tatăl ei prin muzică. Loredana i-a dedicat o piesă specială, compusă pe versurile scrise chiar de Vasile Groza, poet și autor al mii de poezii. Informațiile apărute în spațiul public arătau că tatăl artistei se confrunta de mai mult timp cu probleme medicale serioase. Evoluția stării sale s-a agravat treptat, iar internarea a devenit inevitabilă. Apropiații au descris o perioadă marcată de neliniște și de speranța că lucrurile se vor îndrepta.
Legătura dintre Loredana și tatăl ei a fost una profundă, construită atât pe plan personal, cât și artistic. Poet, scriitor și om al cuvântului, Vasile Groza a lăsat în urmă creații prețuite de familie și prieteni.
Loredana Groza a anunțat moartea tatălui ei
Cuvintele emoționante publicate de Loredana au vorbit despre destinul și forța tatălui ei:
„ A lăsat în urmă mii de poezii, cărțile lui pentru copii, romane, cântece pentru copii și pe noi copiii lui, Lori și Cristi, și pe cei doi nepoți, Elena și David! Misiunea lui a fost îndeplinită exemplar! A venit pe lume aparent fără nicio șansă… orfan de tată de la niciun an, cu o mamă văduvă de război care a crescut singură trei băieți…
Visul lui a fost să scrie… chiar dacă, pentru a supraviețui, a făcut toate muncile posibile și imposibile din lume încă din copilărie… Dar în fiecare zi și-a urmat destinul… a scris… Pentru că s-a născut poet… natural, autodidact… Și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Sunt mândră de tine, TATA! Mi-ai arătat că orice poți realiza în viață, oricâte obstacole ți-ar sta în cale, doar dacă te dăruiești! Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut și m-ai iubit necondiționat. Ai fost un luptător, un visător, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nădejde, un erou! Te-ai luptat cu suferința până la ultima suflare!
Vreau să mulțumesc din toată inima cadrelor medicale de la @sanador.romania pentru grija, profesionalismul și dăruirea cu care l-au îngrijit pe tata aproape 3 luni, zi și noapte. Nu vreau să-ți spun adio, dragă TATA, niciodată, pentru că moartea nu e sfârșitul, este parte din viață… Tu pentru mine ești nemuritor!
Îți mulțumesc pentru fiecare clipă trăită lângă tine. Tu ești, tatăl meu, Vasile Groza, Poetul. Drum lin în pace și lumină! Ne vom reîntâlni pe Steaua noastră! A ta, Luș Ceremonia de rămas-bun va fi vineri, 2 ianuarie, la ora 11.00, la Cimitirul Bellu”, a conchis artista.
Mesaje pline de dor și speranță, înainte de despărțirea definitivă
Cu puțin timp înainte de moartea tatălui său, Loredana mărturisea că își dorea să-i facă o surpriză artistică, sperând că acesta va avea puterea să treacă peste problemele medicale.
„Îmi propusesem să-i fac o surpriză tatălui meu: să scriu un cântec pe care să-l cânt în ‘MĂIASTRA’, pe versurile uneia dintre miile de poezii pe care el le-a scris… Tata, fă-te bine!”, a transmis artista.
Piesa urma să fie interpretată în spectacolul „Măiastra”, proiect cu încărcătură emoțională pentru Loredana.
După ce cântecul a fost finalizat, artista a revenit cu un mesaj care a căpătat, din păcate, o altă semnificație.
„Tată, aș fi vrut să auzi cât de frumos a ieșit acest cântec! Se numește ‘Mărturisire’, pe versurile poetului Vasile Groza, tatăl meu”, a scris Loredana.
