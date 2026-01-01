Monden

Nenorocirea trăită de Loredana Groza în prima zi din 2026. Tatăl artistei a murit

Comentează știrea
Nenorocirea trăită de Loredana Groza în prima zi din 2026. Tatăl artistei a muritLoredana Groza și tatăl ei. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:51 - Atacurile rusești de la Dunăre continuă în prima zi din an, iar Armata României intră din nou în alertă
14:42 - Tren de metrou deraiat pe Magistrala 4. Două stații au fost închise circulației
14:34 - Accident cu cinci răniți pe DN1. Trafic blocat între Sibiu și Brașov
14:20 - Oamenii de știință, surprinși de rezultatele studiului ADN al unei femei de 117 ani
14:11 - Rețelele sociale vor fi interzise copiilor sub 15 ani și în Europa. Prima țară care vrea să adopte modelul australian
14:04 - De ce nu s-a dus Serghei pe muntele Athos. Urania a venit cu un mesaj de la Ceaușescu

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale