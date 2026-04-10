Ce a spus Răzvan Lucescu, în Biserica Sfântul Elefterie, cu doar câteva minute înainte de a-și înmormânta tatăl

Ce a spus Răzvan Lucescu, în Biserica Sfântul Elefterie, cu doar câteva minute înainte de a-și înmormânta tatălRăzvan Lucescu, discurs emoționant în biserică. Sursa foto: colaj EVZ
Răzvan Lucescu a rostit un discurs emoționant în Biserica Sfântul Elefterie, înainte de înmormântarea lui Mircea Lucescu, evocând viața și cariera acestuia, relatează Trinitas TV.

Răzvan Lucescu a vorbit despre viața și parcursul tatălui său într-un moment de rămas-bun, în Biserica Sfântul Elefterie

Răzvan Lucescu a susținut un discurs încărcat de emoție în Biserica Sfântul Elefterie, vineri, înainte de ceremonia de înmormântare a tatălui său, Mircea Lucescu. Mesajul a fost rostit în fața celor prezenți pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului mare antrenor.

În intervenția sa, Răzvan Lucescu a descris parcursul de viață al tatălui său și a evidențiat complexitatea experiențelor prin care acesta a trecut.

Misterul Manuscrisului Voynich: Cartea pe care nimeni nu o poate citi
Misterul Manuscrisului Voynich: Cartea pe care nimeni nu o poate citi
Hermannstadt – Farul 1-0. Ianis Zicu, antrenorul „marinarilor”, și-a anunțat demisia
Hermannstadt – Farul 1-0. Ianis Zicu, antrenorul „marinarilor”, și-a anunțat demisia

Tatăl meu a fost un luptător, s-a luptat, a învins, a pierdut, a fost fericit, a fost mâhnit. A trecut prin toate situaţiile posibile şi imposibile pe care le poate oferi viaţa. A ajutat enorm de multă lume, a făcut greşeli. Viaţa lui a fost condusă de pasiune, de o mare pasiune: fotbalul. A întâlnit foarte mulţi oameni în viaţa aceasta, le datorează foarte mult multora. Noi vrem să mulţumim tuturor celor care măcar pentru un moment au făcut parte din viaţa lui. Vrem să mulţumim tuturor celor care au fost prezenţi alături de el în aceste momente şi care îl conduc pe ultimul drum. Viaţa lui a fost extraordinară şi eu ca fiu al lui îmi doresc ca el să fie fericit pentru ceea ce a obţinut”, au fost cuvintele lui Răzvan Lucescu.

Mircea Lucescu a fost înmormântat vineri.

Ceremonia de înmormântare a avut loc la Cimitirul Bellu cu onoruri militare

După slujba religioasă, Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din Capitală. Evenimentul a reunit persoane din lumea sportului, dar și apropiați care au dorit să își ia rămas-bun.

O zi care ne-a îngenuncheat pe toți. O despărțire doar fizică de Mircea Lucescu, pentru că tuturor ne-a schimbat viața în bine la un moment dat. Ne-a oferit atâta căldură și va rămâne mereu parte din spiritul și poveștile noastre. Mie îmi sfâșie vocea și sufletul plecarea ta…”, a scris Ioan Andone, pe Facebook, la câteva minute după înmormântarea lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a murit marți seară, la Spitalul Universitar de Urgență din București

Mircea Lucescu a încetat din viață, marți seară, la Spitalul Universitar de Urgență din București, la vârsta de 80 de ani, după săptămâni în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

Anunțul a fost făcut printr-un comunicat emis de unitatea medicală, care a precizat că decesul a fost declarat în jurul orei 20.30.

00:10 - Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
23:58 - Misterul Manuscrisului Voynich: Cartea pe care nimeni nu o poate citi
23:49 - Hermannstadt – Farul 1-0. Ianis Zicu, antrenorul „marinarilor”, și-a anunțat demisia
23:37 - Tragedie la Iași. Un adolescent a murit din cauza unui joc cu provocări extreme
23:30 - Acordul dintre Kim Kardashian și Ray J ar putea deveni public. Instanța din California a respins cererea de confidenț...
23:19 - Lumina Sfântă va fi adusă în condiții de securitate stricte de la Ierusalim. Scenariul de rezervă anunțat de Patriarhie

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu

