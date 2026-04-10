Ce a spus Răzvan Lucescu, în Biserica Sfântul Elefterie, cu doar câteva minute înainte de a-și înmormânta tatăl

Răzvan Lucescu a susținut un discurs încărcat de emoție în Biserica Sfântul Elefterie, vineri, înainte de ceremonia de înmormântare a tatălui său, Mircea Lucescu. Mesajul a fost rostit în fața celor prezenți pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului mare antrenor.

În intervenția sa, Răzvan Lucescu a descris parcursul de viață al tatălui său și a evidențiat complexitatea experiențelor prin care acesta a trecut.

“Tatăl meu a fost un luptător, s-a luptat, a învins, a pierdut, a fost fericit, a fost mâhnit. A trecut prin toate situaţiile posibile şi imposibile pe care le poate oferi viaţa. A ajutat enorm de multă lume, a făcut greşeli. Viaţa lui a fost condusă de pasiune, de o mare pasiune: fotbalul. A întâlnit foarte mulţi oameni în viaţa aceasta, le datorează foarte mult multora. Noi vrem să mulţumim tuturor celor care măcar pentru un moment au făcut parte din viaţa lui. Vrem să mulţumim tuturor celor care au fost prezenţi alături de el în aceste momente şi care îl conduc pe ultimul drum. Viaţa lui a fost extraordinară şi eu ca fiu al lui îmi doresc ca el să fie fericit pentru ceea ce a obţinut”, au fost cuvintele lui Răzvan Lucescu.

După slujba religioasă, Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din Capitală. Evenimentul a reunit persoane din lumea sportului, dar și apropiați care au dorit să își ia rămas-bun.

„O zi care ne-a îngenuncheat pe toți. O despărțire doar fizică de Mircea Lucescu, pentru că tuturor ne-a schimbat viața în bine la un moment dat. Ne-a oferit atâta căldură și va rămâne mereu parte din spiritul și poveștile noastre. Mie îmi sfâșie vocea și sufletul plecarea ta…”, a scris Ioan Andone, pe Facebook, la câteva minute după înmormântarea lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a încetat din viață, marți seară, la Spitalul Universitar de Urgență din București, la vârsta de 80 de ani, după săptămâni în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

Anunțul a fost făcut printr-un comunicat emis de unitatea medicală, care a precizat că decesul a fost declarat în jurul orei 20.30.