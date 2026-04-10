Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi la cimitirul Bellu. Peste 10.000 de persoane au mers la catafalcul antrenorului

Legendarul antrenor Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri, la cimitirul Bellu, cu onoruri militare, după o viață dedicată fotbalului. Peste 15.000 de oameni au mers la catafalc miercuri și joi, unde a stat neîncetat fiul său, Răzvan Lucescu, după depunerea sicriului la Arena Națională.

Sicriul cu trupul său neînsuflețit a fost depus miercuri la Arena Națională, iar cei care l-au apreciat au putut să își ia rămas bun până joi, la ora 20.00.

Peste 15.000 de persoane au mers la catafalc, unde au stat neîncetat Răzvan Lucescu și copiii săi, Matei și Marilu.

Sicriul lui Mircea Lucescu, depus la Arena Națională.

Astăzi, cortegiul funerar va pleca de la Arena Națională spre Biserica Sfântul Elefterie. Slujba de înmormântare va începe de la ora 10:00, iar accesul este limitat la familie și invitații apropiați. Ultima etapă a ceremoniei va avea loc de la ora 12:20, la cimitirul Bellu.

Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare, ca recunoaștere a meritelor antrenorului. Înhumarea va avea loc la ora 13:10, iar accesul publicului în cimitir va fi restricționat, conform dorinței familiei, zona fiind rezervată apropiaților.

Mircea Lucescu a murit marți, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, fiind internat pe data de 29 martie. Ultimul său meci a avut loc pe 26 martie, când naționala României a pierdut în fața Turciei, în barajul pentru Cupa Mondială.

El și-a dedicat peste 60 de ani fotbalului și a fost considerat unul dintre cei mai iubiți și respectați antrenori din lume. Mircea Lucescu se află pe locul al treilea în clasamentul celor mai titrați antrenori din istoria fotbalului, cu 35 de trofee câștigate. În ultimele trei zile au fost numeroase mesaje de omagiu, iar „Il Luce” rămâne în istoria și în memoria suporterilor din fotbalul românesc, turc și mondial.

