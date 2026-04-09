Care sunt procedurile pentru ca un stadion să primească numele unei personalități

Proiecte ale stadioanelor Corvinul și Dinamo. Sursa foto: colaj EVZ
Procesul prin care un stadion primește numele unei personalități implică decizii administrative, omagii publice, sponsorizări și aprobări legale, în funcție de statutul proprietății și de Consiliul Local.

Decizia proprietarului stabilește cadrul principal pentru ca un stadion să primească numele unei personalități

Atribuirea unui nume unui stadion este, în primul rând, rezultatul unei decizii luate de proprietarul infrastructurii. În cazul arenelor publice, această responsabilitate revine, de regulă, autorităților locale sau județene, prin hotărâri ale Consiliilor Locale. Pentru stadioanele aflate în proprietate privată, decizia aparține cluburilor sportive sau investitorilor care administrează arena.

Indiferent de forma de proprietate, numele ales trebuie să respecte cadrul legal și procedurile administrative aplicabile la nivel național sau local. În multe situații, schimbarea denumirii presupune aprobări formale și documentație justificativă.

Omagierea personalităților prin atribuirea numelui unui stadion reprezintă o practică frecventă în sport

Una dintre cele mai întâlnite forme de denumire este cea comemorativă prin care un stadion primește numele unei personalități marcante. De regulă, este vorba despre sportivi, antrenori sau figuri publice care au avut o contribuție semnificativă în comunitate sau în istoria clubului.

În astfel de cazuri, decizia este motivată de dorința de a onora memoria sau activitatea unei persoane, iar procesul este adesea însoțit de consultări la nivel local sau instituțional. În multe situații, personalitatea vizată este fie retrasă din activitate, fie decedată, cum este și cazul lui Mircea Lucescu, iar legătura cu orașul sau clubul este un criteriu esențial în procesul de selecție.

Mircea Lucescu. Sursă foto: Facebook

Drepturile de denumire pot transforma stadionul într-un activ comercial prin contracte de sponsorizare

O altă modalitate prin care un stadion își poate schimba numele este prin acorduri comerciale de tip „contract de denumire”. În acest caz, o companie plătește pentru asocierea brandului său cu infrastructura sportivă, de obicei pe o perioadă determinată.

Aceste contracte sunt din ce în ce mai frecvente în sportul modern și reprezintă o sursă importantă de venit pentru cluburi sau autorități. Spre deosebire de denumirile comemorative, aceste nume sunt temporare și pot fi schimbate la expirarea contractului sau la renegociere.

Procedurile administrative și consultarea publică pot influența decizia finală privind numele stadionului

În cazul stadioanelor publice, schimbarea denumirii nu se face exclusiv la nivel intern, ci implică proceduri administrative clare. Consiliile locale sau județene pot aproba sau respinge propunerile, în funcție de legislația în vigoare și de impactul social al deciziei.

În anumite situații, autoritățile pot apela la consultări publice sau pot analiza propuneri venite din partea comunității, a cluburilor sportive sau a altor entități interesate. Acest proces are rolul de a asigura transparența și legitimitatea deciziei finale.

Importanța criteriilor istorice, sociale și economice în stabilirea denumirii unui stadion

Atribuirea unui nume unui stadion nu este doar o chestiune administrativă, ci implică și o serie de criterii legate de identitate locală, valoare simbolică și impact economic. În cazul denumirilor comemorative, accentul cade pe recunoașterea contribuției unei personalități, în timp ce în cazul sponsorizărilor predomină considerentele financiare.

Indiferent de variantă, procesul este reglementat și necesită aprobări oficiale, astfel încât denumirea finală să reflecte atât interesele instituționale, cât și contextul social în care stadionul funcționează.

Dinamo și Corvinul, interesate să-și numească noile stadioane “Mircea Lucescu”

Mircea Lucescu a încetat din viață marți, la 80 de ani. În urma sa, regretatul tehnician a lăsat lacrimi și durere, dar și multă recunoștință. Miercuri, primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, a declarat că noul stadion al Corvinului, estimat pentru 2029, ar putea primi numele “Mircea Lucescu”.

“Il Luce” și-a început cariera de antrenor la Hunedoara, la Corvinul, în anul 1978. Sub comanda sa, clubul a reușit cele mai mari performanțe, inclusiv calificarea în Cupa UEFA.

Și clubul Dinamo, unde Mircea Lucescu a scris istorie ca fotbalist și antrenor, ia în calcul ca noul stadion să-i poarte numele legendarului tehnician.

