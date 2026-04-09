Viitorul stadion Dinamo se va numi „Mircea Lucescu”. Predoiu, un ultim omagiu pentru fostul antrenor la Arena Națională

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, a mers joi la Arena Națională, unde i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. „Ministerul Afacerilor Interne, precum şi Clubul Dinamo Bucureşti, întreaga familie a MAI, eu personal şi toată conducerea clubului Dinamo, ne exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârşit şi patriotul Mircea Lucescu”, a spus ministrul, la Arena Națională.

Ministrul a afirmat că Mircea Lucescu a revoluționat fotbalul românesc și a devenit „o valoare națională recunoscută în întreaga lume”. De asemenea, acesta a declarat că, în semn de respect pentru contribuția sa, a decis inițierea procedurilor legale pentru a numi viitorul stadion „Dinamo - Mircea Lucescu”.

„Marele Mircea Lucescu a revoluţionat fotbalul românesc şi a devenit o valoare naţională recunoscută în întreaga lume. În semn de respect pentru aceste lucruri minunate pe care le-a adus în fotbalul românesc, am decis iniţierea procedurilor legale pentru a numi viitorul stadion «Dinamo - Mircea Lucescu»”, a spus acesta, prezent Arena Naţională, alături de secretarul de stat, Bogdan Despescu.

Mircea Lucescu a murit marți, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB), unde era internat din 29 martie. Ultimul său meci a avut loc pe 26 martie, când naționala României a pierdut în fața Turciei, în barajul pentru Cupa Mondială.

Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus miercuri la Arena Națională, iar cei care doresc își pot lua rămas bun până joi, la ora 20.00.

Înmormântarea va avea loc vineri, pe data de 10 aprilie, iar cortegiul funerar va merge către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba va începe de la ora 10:00.

Ultima parte a funeraliilor se va desfășura la Cimitirul Bellu, de la ora 12:20. Înmormântarea va avea loc la ora 13:10 și va fi marcată de onoruri militare. La acest moment vor participa doar familia și invitații apropiați.

