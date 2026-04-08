Soția lui Răzvan Lucescu, despre pierderea socrului ei: Este un moment de adâncă durere și tristețe

Ana Maria, soția lui Răzvan Lucescu, a transmis pe Facebook un mesaj emoționant după moartea socrului ei, Mircea Lucescu. Legendarul antrenor, cel mai titrat din istoria fotbalului românesc, va fi omagiat în aceste zile de cei care l-au iubit.

„Pentru întreaga noastră familie este un moment de adâncă durere și tristețe. Le mulțumim tuturor celor care arată atâta prețuire pentru dragul nostru Mircea și care, astfel, ne sunt alături cu gândul”, a scris ea pe Facebook,

Soția lui Răzvan Lucescu a oferit detalii despre programul funeraliilor. Sicriul va fi depus la Arena Națională, iar publicul va putea merge să îi aducă un ultim omagiu până la ora 21:00, în timp ce slujba de priveghi va începe la ora 18:00.

În ziua următoare, joi, 9 aprilie, Arena Națională va rămâne deschisă între orele 10:00 și 20:00, iar seara, la ora 18:00, va fi oficiată o slujbă religioasă.

Înmormântarea va avea loc vineri, 10 aprilie, la Biserica „Sfântul Elefterie”, într-un cerc restrâns, accesul fiind rezervat familiei și apropiaților, după care cortegiul funerar se va deplasa către Cimitirul Bellu,

Ana Maria Lucescu a încheiat mesajul printr-un gând de recunoștință.

„Vă mulțumim tuturor pentru gândurile, respectul și susținerea voastră în aceste momente dificile pentru familia noastră”, a mai spus nora regretatului antrenor.

La ceremonie și-au anunțat prezența și patronii cluburilor ucrainene Dinamo Kiev și Șahtior Donețk, Igor Surkis și Rinat Ahmetov.

În ultimele ore, mesajele de condoleanțe pentru familie au curs pe rețelele de socializare, iar o parte dintre ele au venit din partea cluburilor de fotbal din România.

De asemenea, fanii și-au exprimat regretul vizavi de această pierdere pentru sportul românesc.

„Un om de o decență și de o cumințenie rare, răsfrânte și asupra membrilor familiei. Așa să ni-l amintim mereu”, a scris un suporter.

„Un CAMPION, o LEGENDĂ a terenului. Drum bun în LUMINĂ, odihnește-te printre stele. Sincere condoleanțe familiei îndoliate”, a adăugat altcineva.