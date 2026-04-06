Operațiunea "Turul Doi Înapoi", încă un fals raport secret. Cum a ajuns Cătălin Predoiu șeful spionajului militar și Antony Blinken agent electoral

Telefoanele zbârnâie în dimineața asta. Pe grupurile de WhatsApp și pe canalele obscure de Telegram, în special ale rezervisștilor din MApN circulă din telefon în telefon, cu eticheta „Redirecționat frecvent”, o veritabilă capodoperă a delirului conspiraționist.

Iată un fragment important: Alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate nu printr-un mecanism democratic intern, ci ca urmare a unei ingerințe externe fără precedent. România a fost tratată ca un stat vasal, pus în genunchi printr-un ordin venit de la Washington. Antony Blinken a transmis direct prin CIA către București: Călin Georgescu trebuia blocat cu orice preț. Documentul oficial care a transformat acest ordin într-o decizie de stat a fost Raportul DGIA nr. 00778639 din 28.11.2024, prezentat de Cătălin Predoiu în CSAT. Pe baza acestui raport, Klaus Iohannis a impus Curții Constituționale anularea procesului electoral.

Te uiți și nici nu își vine să crezi! „Știrea Momentului” este declasificarea unui misterios raport DGIA cu numărul 00778639, care ar dovedi, nici mai mult, nici mai puțin, că alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate la ordinul direct al CIA, transmis de Secretarul de Stat, Antony Blinken.

Când citești prima oară o asemenea compunere, ai senzația că asiști la o proiecție de film cu spioni de categorie B, scrisă de un scenarist care a picat examenul la Drept Constituțional. Dar și pe cel de Creative Writing.

Dar, dincolo de zâmbetul ironic, trebuie să privim cu maximă seriozitate fenomenul. Pentru că acest text nu este o simplă glumă pe internet, ci o mostră perfectă de dezinformare, un manual de manipulare a publicului vulnerabil.

Să disecăm puțin acest „cadavru” informațional cu iz rusesc, ba chiar sovietic, pentru a înțelege cum funcționează fabrica de fake news.

Autorul acestui mesaj a vrut să sune a inițiat, a om „din sistem”. Așa că a aruncat pe masă „Direcția Generală de Informații a Apărării” (DGIA) și a trântit un număr de înregistrare din șapte cifre, ca să dea greutate. Problema? I-a dat cu virgulă la organigramă.

Ni se spune că acest raport DGIA a fost „prezentat de Cătălin Predoiu în CSAT”. Prima prostie cât casa!

Numai că o simplă verificare ne arată că numărul documentului este, potrivit notelor declasificate, atribuit SRI!

Să ne înțelegem: Cătălin Predoiu era la Ministerul de Interne (MAI). Serviciul lui de informații este DGPI (Direcția Generală de Protecție Internă, fost Doi și-un Sfert).

DGIA este formată din Direcția de Informații Militare (pentru informații operative) și Direcția Contrainformații și Securitate Militară (pentru securitatea internă a armatei). DGIA aparține Armatei (MApN).

Să afirmi că ministrul de Interne se duce în CSAT să prezinte raportul serviciului secret al Armatei, care de fapt era al SRI, este ca și cum ai spune că ministrul Agriculturii s-a dus să reprezinte România la Consiliul European, în costum de honved.

Mai mult, DGIA nu a prezentat un raport, ci o Notă SSID. Pe care nu a lăsat-o la arhivă. De ce? Am o părere, dar nu sunt de acord cu ea, cum spunea Virgil Măgureanu în anii '90.

Sunt două inepții instituționale absolute, care descalifică din start tot documentul. Dar câți dintre cei care dau share indignați știu diferența dintre MAI și MApN? Sau între Raport și Notă? Pe asta se și bazează autorii.

Narațiunea adresată în special rezerviștilor din Armată și Servicii continuă apocaliptic: Antony Blinken, disperat că pierde controlul, ordonă prin CIA anularea alegerilor pentru a-l bloca pe Călin Georgescu. Apoi, ni se servește iluzia că Donald Trump a deschis deja o anchetă și că Departamentul de Stat al SUA a recunoscut oficial că „nu au existat ingerințe rusești”.

Adevărul, vizibil și asumat public, este diametral opus. Documentele declasificate la începutul lunii decembrie 2024 au arătat negru pe alb rapoartele SRI, SIE, STS și MAI. Nu DGIA. Aceste rapoarte, ale propriilor noastre servicii, nu ale CIA, au documentat atacuri cibernetice masive asupra infrastructurii electorale de pe servere din zeci de țări și o campanie nedeclarată, eludând legea finanțării, dusă pe TikTok.

Acesta a fost motivul juridic pentru care CCR a anulat alegerile: vicierea mecanismului democratic, nu programul politic al unui candidat.

Cât despre Departamentul de Stat recunoscând că Rusia a stat cu mâinile în sân? O invenție pură. Avertismentele aliaților NATO privind războiul hibrid al Moscovei în România au fost mai clare ca niciodată.

Pentru ca meniul să fie complet, autorul anonim l-a băgat în ciorbă și pe Emmanuel Macron. Cică Franța, rămasă fără colonii africane, a presat CCR-ul pentru a pune mâna pe „gazele, uraniul și cuprul” României.

O temă clasică a propagandei rusești: România, o colonie jefuită de occidentali. Un scenariu menit să activeze resorturile naționalismului primar și frustrarea legitimă a unui popor sărăcit, direcționând ura către aliații noștri strategici.

Aici este adevărata problemă pe care clasa politică refuză să o dezbată. De ce un text plin de fracturi logice, greșeli instituționale și fantezii geopolitice ajunge să fie crezut de zeci de mii de români?

Pentru că, în mod real, deciziile politice din România s-au luat de multe ori pe sub masă. Pentru că instituțiile statului comunică prost, târziu și arogant. Pentru că, atunci când CCR a luat acea decizie istorică și fără precedent la nivel mondial de anulare a alegerilor în plin proces electoral, vidul de explicații coerente a lăsat ușa deschisă pentru teoria conspirației.

Când statul e bâlbâit, narațiunea e preluată de profesioniștii dezinformării. Ei știu exact ce butoane să apese: frica de război, frustrarea economică, neîncrederea cronică în „Sistem”.

Mesajul pe care l-ați citit astăzi nu este despre Călin Georgescu. Este o armă psihologică țintită direct spre firava încredere a românilor în propriul stat și în parteneriatele noastre occidentale.

Aceasta este miza reală. Și, din păcate, atâta timp cât adevărul se încalță, minciuna face deja de trei ori înconjurul României pe WhatsApp.