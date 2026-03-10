Tulsi Gabbard, directorul Serviciilor Naționale de Informații al SUA, susține că Rusia ar fi responsabilă pentru sindromul Havana, care a îmbolnăvit sute de oficiali americani, în timp ce CIA ar fi blocat publicarea rapoartelor clasificate despre această boală misterioasă, relatează nypost.com.

Tulsi Gabbard, directorul Serviciilor Naționale de Informații al SUA, a intrat într-un conflict cu CIA pe tema unor dovezi care ar putea arăta că Rusia este responsabilă pentru boala misterioasă cunoscută sub numele de sindromul Havana. Potrivit surselor, Gabbard a încercat să facă publice concluziile anchetei, însă administrația Biden ar fi blocat divulgarea lor.

Boala, care a afectat sute de oficiali americani, a fost inițial raportată în 2016 la Havana, Cuba. Victimele au prezentat simptome bruște, inclusiv senzație de lipsă de echilibru, pierderea auzului, migrene, probleme de vedere și tulburări cognitive.

Conform raportărilor, agenți americani au achiziționat un dispozitiv miniaturizat de tip microunde de la o rețea criminală rusă, pentru aproximativ 15 milioane de dolari, ca parte a unui efort susținut de Pentagon. Testele efectuate în laboratoare militare americane pe animale, inclusiv șoareci și oi, au produs leziuni neurologice similare cu cele raportate de victimele sindromului Havana.

Oamenii de știință implicați în anchete guvernamentale anterioare au susținut că simptomele sunt compatibile cu expunerea la energie de radiofrecvență sau microunde pulsate, tehnologie studiată intens de cercetătorii sovietici în perioada Războiului Rece.

Potrivit unor surse, oficialii de securitate națională au fost șocați de concluziile prezentate în Sala de Situație de la Casa Albă în aprilie 2025. În urma întâlnirii, participanții ar fi plecat „palizi la față” după ce au aflat că boala ar putea fi provocată de o tehnologie care poate ținti țesutul cerebral de la distanță. S-a avertizat că semnalul ar putea fi transmis prin electronice obișnuite, inclusiv telefoane mobile.

Secretarul Armatei, Dan Driscoll, a prezentat ulterior vicepreședintelui JD Vance aceste informații, inclusiv acuzații că tehnologia ar fi fost ascunsă publicului, iar simptomele victimelor minimalizate. Totuși, o sursă apropiată lui Vance a declarat că aceste acuzații sunt neadevărate.

Biroul lui Gabbard a afirmat că directorul Serviciilor Naționale de Informații rămâne hotărât să publice concluziile anchetei. „Revizuirea ODNI a acestei probleme va fi cuprinzătoare și completă înainte de a fi publicată. Transparența și responsabilitatea sunt priorități de top pentru DNI”, a spus un purtător de cuvânt.

„Gabbard rămâne dedicată împărtășirii descoperirilor cu poporul american”, a completat el.

Surse susțin că rezistența cea mai mare la Gabbard vine din partea CIA. Agenția a răspuns că „directorul Ratcliffe sprijină eforturile lui Gabbard de a analiza problema și așteaptă cu interes raportul său despre această chestiune importantă. Sănătatea și securitatea personalului CIA sunt prioritare pentru director.”

Unii oficiali se tem că acuzarea formală a Moscovei ar putea complica negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina și ar putea afecta relațiile economice cu Rusia.

Primul caz cunoscut al bolii, un oficial CIA retras medical și identificat doar ca „Adam”, a declarat că un investigator guvernamental l-a contactat pentru a obține informații despre implicarea altor oficiali în presupusa mușamalizare. „Am auzit că raportul lui Tulsi este gata. Sper ca echipa lui Tulsi să fi identificat persoanele responsabile și să le tragă la răspundere”, a spus acesta.

Surse au precizat că inițial oficialilor implicați li s-ar fi oferit două săptămâni să recunoască faptele înainte de a pierde securitatea, de a fi concediați sau de a fi trimiși pentru posibile urmăriri penale. Totuși, procesul a stagnat, iar unele persoane implicate încă ocupă poziții importante în CIA. „Au persoanele responsabile și dovezile, dar nu fac nimic”, a declarat o sursă.