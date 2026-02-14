Sindromul Havana, misterul medical care a intrat în geopolitica modernă după ce a lovit diplomații americani

Un fenomen medical neexplicat, apărut inițial într-o ambasadă americană din Cuba, continuă să ridice semne de întrebare la nivel internațional.

A fost numit „Sindromul Havana” și, de aproape un deceniu, reprezintă un amestec de caz medical, criză diplomatică și poveste aproape desprinsă din literatura de spionaj.

Deși nu există o explicație definitivă, cazurile raportate în mai multe țări au alimentat teorii, investigații oficiale și chiar legende moderne despre tehnologii invizibile capabile să afecteze creierul uman.

Sindromul Havana a fost raportat pentru prima dată în 2016, la ambasada Statelor Unite din Havana. Diplomați și angajați ai ambasadei au început să acuze simptome neobișnuite: pierderi temporare de auz și vedere, amețeli, greață, dureri de cap și tulburări neurologice.

La scurt timp, simptome similare au fost raportate și de personalul ambasadei Canadei din Cuba. În anii următori, cazuri asemănătoare au apărut în mai multe regiuni ale lumii.

Potrivit datelor prezentate de autoritățile americane, peste 130 de oficiali americani au raportat astfel de incidente, aproximativ 50 dintre ei fiind angajați ai CIA.

Departamentul de Stat al SUA folosește adesea termenul de „incidente de sănătate neexplicate” sau „anomalii”, evitând o definiție medicală clară până la finalizarea investigațiilor.

Unul dintre episoadele relatate de oficiali americani descrie momentul în care un diplomat, aflat într-o intersecție aglomerată într-o țară cu prezență militară rusă, a simțit brusc o presiune puternică în cap, ca o explozie iminentă. Fiul său, aflat în mașină, a început să plângă imediat. Simptomele au dispărut după ce au părăsit zona.

Un alt oficial din același oraș a raportat o experiență similară, fără să știe despre incidentul anterior.

În Viena, capitala Austriei, autoritățile au deschis o anchetă după ce aproximativ 20 de cazuri au fost raportate în comunitatea diplomatică americană. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat declara atunci:

„Investigăm rapoartele unor posibile incidente de sănătate neexplicate în comunitatea ambasadei SUA la Viena.”

Cazuri au mai fost raportate în China, Rusia, Columbia, Uzbekistan, Siria, Londra și chiar în apropierea Casei Albe.

Una dintre ipotezele discutate de experți este că simptomele ar putea fi provocate de unde radio direcționate sau de forme de energie electromagnetică. Cercetări din timpul Războiului Rece arată că Uniunea Sovietică experimenta cu frecvențe radio cu decenii în urmă.

Un raport american din 2020 menționează aceste experimente, însă nu atribuie responsabilitatea unui stat anume.

O altă ipoteză implică infrasunetele și ultrasunetele. Infrasunetele sunt frecvențe prea joase pentru a fi auzite de oameni, dar pot provoca amețeli sau greață. Ultrasunetele, dimpotrivă, sunt prea înalte pentru a fi percepute, dar pot afecta urechea internă.

Cu toate acestea, nu există dovezi clare că o astfel de tehnologie ar fi fost folosită împotriva diplomaților.

Purtătoarea de cuvânt a directorului de inteligență națională din SUA declara:

„Deocamdată, nu avem informații clare despre cauza acestor incidente, și este prematur și iresponsabil să speculăm.”

Un studiu realizat pe aproximativ 40 de diplomați americani afectați a indicat diferențe neurologice față de persoane neexpuse. Cercetătorii au observat modificări la nivelul materiei albe și cenușii, precum și probleme în conexiunile neuronale asociate auzului și orientării spațiale.

Unii specialiști au descris fenomenul drept „o contuzie fără contuzie”, deoarece pacienții prezentau simptome similare traumatismelor cerebrale, fără urme de impact fizic.

Totuși, concluziile nu sunt definitive, iar comunitatea științifică consideră că sunt necesare cercetări suplimentare.

Inițial, unele agenții americane au suspectat o boală psihogenă colectivă, adică un fenomen în care oamenii dezvoltă simptome reale după ce cred că au fost expuși unui pericol. Această ipoteză a fost ulterior pusă sub semnul întrebării, deoarece multe dintre victime nu știau de existența altor cazuri.

În jurul Sindromului Havana s-au construit numeroase teorii și legende contemporane. Unele vorbesc despre „arme invizibile” capabile să afecteze creierul de la distanță, altele despre tehnologii de spionaj care pot extrage date din dispozitive electronice prin unde direcționate.

Aceste idei sunt alimentate de contextul geopolitic și de faptul că multe incidente au avut loc în orașe cunoscute pentru activitatea diplomatică și de intelligence, precum Viena sau Moscova.

Viena, de exemplu, a fost un centru major de spionaj încă din timpul Războiului Rece, datorită poziției sale între blocul occidental și cel sovietic. Astăzi, orașul găzduiește numeroase organizații internaționale și comunități diplomatice.

Deși nu există dovezi că o „armă sonică” funcțională ar fi fost folosită, ideea a capturat imaginația publicului și a devenit parte din cultura populară contemporană.