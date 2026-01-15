Sindromul Havana. S-a descoperit dispozitivul folosit de GRU împotriva diplomaților americani

Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii a petrecut mai mult de un an analizând un dispozitiv secret obținut în cadrul unei operațiuni sub acoperire, despre care unii investigatori cred că ar putea fi piesa lipsă în puzzle-ul cunoscut sub numele de Sindromul Havana, scrie The Insider.

Această afecțiune misterioasă, care a afectat sute de diplomați, ofițeri de informații și personal militar american de-a lungul ultimului deceniu, a generat o dezbatere aprinsă în cadrul structurilor de securitate națională ale SUA.

Conform unor surse citate de publicația CNN, acest echipament a fost achiziționat folosind fonduri de la Pentagon și, deși nu este fabricat integral în Rusia, conține componente esențiale de origine rusească, ceea ce alimentează speculațiile privind implicarea Moscovei în aceste atacuri asupra personalului guvernamental.

Operațiunea de achiziție a dispozitivului a fost desfășurată în ultimele săptămâni ale administrației președintelui Joe Biden de către o unitate specializată din cadrul Departamentului de Securitate Internă, cunoscută sub numele de Homeland Security Investigations.

Sursele oficiale indică faptul că autoritățile americane au plătit o sumă formată din opt cifre pentru a intra în posesia acestui echipament, subliniind importanța critică a capturii pentru investigația în curs. Deși detaliile financiare exacte rămân clasificate, investiția masivă demonstrează seriozitatea cu care Pentagonul tratează posibilitatea existenței unei arme cu energie direcționată capabilă să provoace leziuni cerebrale și alte simptome neurologice grave la distanță.

Din punct de vedere tehnic, dispozitivul analizat în prezent de experții americani emite unde radio pulsate, un mecanism de acțiune despre care cercetătorii academici și oficialii din serviciile de informații au discutat ani la rând ca fiind cauza probabilă a incidentelor raportate.

Un aspect extrem de îngrijorător relevat de specificațiile tehnice ale echipamentului este portabilitatea acestuia, sursele confirmând că dispozitivul ar putea încăpea cu ușurință într-un rucsac. Această caracteristică explică dificultatea de a detecta sursa atacurilor în mediile urbane aglomerate unde au avut loc majoritatea incidentelor, oferind atacatorilor o mobilitate extremă și posibilitatea de a acționa fără a lăsa urme vizibile în urma lor.

Analiza acestui echipament vine într-un moment de tensiune maximă în interiorul guvernului american, unde diverse agenții rămân sceptice cu privire la teoria atacurilor externe. În timp ce o parte a comunității de informații continuă să califice aceste evenimente drept incidente de sănătate anomale fără o cauză externă demonstrabilă, alți oficiali consideră că dovezile materiale recente sunt greu de ignorat.

Această diviziune internă a fost agravată de rapoartele anterioare publicate de The Insider, care au stabilit legături între deplasările unor ofițeri din Unitatea 29155 a GRU și momentele în care personalul american din diverse orașe europene, precum Frankfurt, a început să manifeste simptome specifice Sindromului Havana încă din anul 2014.

Presiunea politică asupra administrației a crescut semnificativ după ce senatorul Marco Rubio și alți lideri influenți au solicitat oficial redeschiderea și extinderea investigațiilor în aprilie 2024. Aceștia susțin că evaluările anterioare ale comunității de informații, care minimalizau implicarea unui stat străin, trebuie revizuite în lumina noilor descoperiri tehnice.

Victimele acestor atacuri au acuzat în mod repetat autoritățile că încearcă să ignore realitatea unei amenințări rusești, considerând că lipsa unei reacții ferme a lăsat personalul de pe teren vulnerabil în fața unor tehnologii de agresiune electromagnetică tot mai sofisticate și accesibile pe piața neagră a armamentului.

În anul 2022, un grup de experți independenți a concluzionat că energia electromagnetică pulsată dintr-o sursă externă ar putea explica în mod plauzibil simptomele raportate, însă evaluările oficiale din 2023 au continuat să afirme că este puțin probabil ca un adversar străin să fie implicat într-o campanie țintită. Totuși, testele actuale efectuate asupra dispozitivului capturat ar putea schimba definitiv această poziție.

Perspectiva ca o astfel de tehnologie să fie proliferată la nivel global reprezintă o amenințare majoră la adresa securității naționale, deoarece ar permite unor actori statali sau non-statali să neutralizeze personalul diplomatic fără a declanșa un conflict armat convențional.

Fostul ofițer CIA Marc Polymeropoulos, el însuși o victimă a acestor incidente în timpul unei misiuni la Moscova, a subliniat că existența unor astfel de dispozitive ar trebui să atragă scuze publice din partea agențiilor care au marginalizat victimele ani la rând. Dacă testele Pentagonului confirmă capacitatea acestui echipament de a genera leziunile documentate, SUA se vor confrunta cu necesitatea unei reevaluări radicale a modului în care își protejează trupele și diplomații în străinătate.

Până la finalizarea testelor, misterul dispozitivului rusesc rămâne unul dintre cele mai sensibile dosare de spionaj și contraspionaj ale secolului XXI, punând la încercare capacitatea tehnologică și politică a Washingtonului de a răspunde provocărilor hibride moderne, concluzionează The Insider.