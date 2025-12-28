Rusia pare la capătul puterilor. Industria militară intră în declin, după creșterile aduse de războiul cu Ucraina

Rusia pare la capătul puterilor din punct de vedere economic, după ce s-a descoperit că și industria militară, în care s-au pompat prin decizie politică toate resursele disponibile ale țării pentru a susține efortul de război din Ucraina, intră în declin, arată o analiză publicată de The Moscow Times. Această realitate se adaugă problemelor din sectorul energetic, principalul pilon al exporturilor Federației Ruse, lovit atât de sancțiuni, cât și de bombardamentele ucrainene asupra facilităților petroliere.

Comentând perspectiva extinderii războiului Rusiei dincolo de Ucraina, președintele Vladimir Putin a declarat luna aceasta că țara sa este pregătită să înfrunte Europa într-un conflict militar direct, dacă va fi nevoie. „Nu plănuim să intrăm în război cu Europa, dar dacă Europa vrea și începe, suntem pregătiți chiar acum”, a spus el.

Între timp, Serghei Cemezov, un aliat de lungă durată al lui Putin și șeful conglomeratului de apărare Rostec, a avertizat țările occidentale să nu subestimeze capacitatea militar-industrială a Rusiei. „Aș spune așa”, a spus el. „Adversarii noștri nici nu ar putea visa la astfel de volume.”

Cu invazia la scară largă a Ucrainei de către Kremlin apropiindu-se de patru ani, cheltuielile militare rusești au crescut într-adevăr la niveluri maxime post-sovietice.

Însă, în 2025, semnele au indicat din ce în ce mai mult o încetinire a industriei de război, ridicând întrebări cu privire la cât timp Moscova își poate menține nivelul actual de producție militară în condiții de sancțiuni și presiuni financiare.

Cheltuielile militare ale Rusiei au crescut cu aproape 300% față de anul 2021, cel de dinainte de război, de la 3,6 trilioane de ruble (39 de miliarde de dolari) la 13,5 trilioane de ruble (147 de miliarde de dolari) alocate pentru 2025.

Atrași de salarii mai mari, lucrătorii din alte sectoare s-au revărsat în întreprinderile de apărare. Marii producători, precum concernul Kalașnikov și fabrica de drone Alabuga, au anunțat sute de posturi vacante, unele locuri de muncă din fabrică oferind salarii lunare de aproximativ 150.000 de ruble (1.870 de dolari), aproape dublu față de salariul mediu național.

Estimările oficiale arată că 600.000-700.000 de persoane s-au alăturat complexului militar-industrial în 2023-2024, aducând numărul total de angajați în sector la aproximativ 3,8 milioane, sau aproximativ 5% din forța de muncă.

„Aceasta echivalează cu un nou contract social și un model economic în care creșterea este determinată de producția legată de armată”, a declarat Mathieu Boulegue, specialist în armata rusă la Chatham House, pentru The Moscow Times. „Este o formă de keynesianism de apărare, iar această dinamică va continua probabil să pătrundă în economia în general pe viitor.”

Deși acest model a alimentat creșterea industrială și economică în 2023 și 2024, acesta dă acum semne că pierde din avânt.

Ministerul Dezvoltării Economice prognozează o creștere a producției industriale de doar 1% în 2025, în scădere de la 5,6% anul trecut.

Creșterea industriilor legate de război din Rusia încetinește, de asemenea. Creșterea producției în sectoarele cheie legate de război a încetinit, de asemenea.

Producția de produse metalice fabricate utilizate în artilerie și muniții a crescut cu 15,9% în perioada ianuarie-octombrie 2025, față de 31,6% în 2024. Producția de bunuri informatice, electronice și optice legate de uz militar a crescut cu 13,6%, comparativ cu 27,9% cu un an mai devreme.

Doar categoria „alte echipamente de transport”, care include tancuri și drone, a rămas în general stabilă, dar tot cu tendință negativă, crescând cu doar 33,1% față de 34,2% în 2024.

Importurile de bunuri cu dublă utilizare - articole pe care Occidentul interzice să fie livrate către Rusia din cauza potențialelor lor aplicații militare - au scăzut, de asemenea.

Importurile de bunuri legate de câmpul de luptă din China comunistă, principalul furnizor al Rusiei, au scăzut cu 3,7% de la an la an, la 2,6 miliarde de dolari în perioada ianuarie-noiembrie 2025 și au scăzut cu 14,4% față de aceeași perioadă din 2023.

Alți indicatori sugerează că boomul provenit din cererea militară guvernamentale începe să se estompeze.

Publicația de știri în exil Novaya Gazeta Europe a relatat în septembrie că recrutarea în sectorul apărării a scăzut la niveluri înregistrate ultima dată în primele luni ale războiului. Analiza sa a anunțurilor de angajare online a arătat aproximativ 34.500 de posturi vacante la firmele de apărare și afiliate armatei în vara anului 2025, față de aproximativ 52.000 cu un an mai devreme.

În timp ce detaliile operațiunilor fabricilor militare sunt în mare parte clasificate, rapoartele sporadice indică probleme structurale persistente, cum ar fi corupția sau lacunele în achizițiile publice de stat.

Procurorii au demarat recent o acțiune de naționalizare a KIMP, o companie holding care furnizează rulmenți fabricilor de apărare, acuzându-i pe proprietarii acesteia că s-au îmbogățit „în detrimentul intereselor vitale ale societății și ale statului”.

United Shipbuilding Corporation, o corporație importantă în construcții navale, a început concedierile la șantierul său naval din Rîbinsk, din cauza lipsei de noi contracte, în timp ce producătorul de electronice Optron-Stavropol și grupul de microelectronică Angstrem au raportat dificultăți financiare.

În același timp, statul ia măsuri drastice împotriva firmelor care nu își îndeplinesc obligațiile contractuale. Cel puțin 34 de persoane s-au confruntat cu acuzații penale pentru neîndeplinirea contractelor de apărare de stat de la invazia la scară largă a Ucrainei.

Vladimir Arseniev, șeful Institutului Central de Cercetare Științifică Volna, și-a dat foc în Piața Roșie în iulie 2024, într-un protest dramatic împotriva a ceea ce a descris ca fiind tratamentul „în stil stalinist” aplicat de stat furnizorilor de apărare.

„Volumul comenzilor guvernamentale a crescut semnificativ, este adevărat, dar problemele legate de plățile în avans mici, lacunele în comenzile guvernamentale și întârzierile în plățile finale persistă”, a declarat o sursă de la o companie care lucrează cu achiziții în domeniul apărării pentru The Moscow Times.

„Acest lucru, combinat cu ratele ridicate ale dobânzilor, creează deficite cronice de flux de numerar care lasă unele fabrici blocate în impas, a adăugat el, vorbind sub condiția anonimatului.

În ciuda acestor tensiuni, Boulegue de la Chatham House a declarat că industria de apărare a Rusiei nu a atins încă un punct de cotitură.

„Rusia are suficiente resurse pentru a-și susține mașina militară la nivelurile actuale, dacă nu chiar mai mari, de producție de echipamente de bază, cum ar fi drone, tancuri sau muniții”, a adăugat el.

Cu toate acestea, el a remarcat că sancțiunile erodează treptat capacitatea Rusiei de a produce sisteme de arme mai avansate.

„În timp și sub impactul sancțiunilor, Rusiei i-ar putea fi din ce în ce mai dificil și costisitor să achiziționeze componente avansate, cum ar fi microelectronica și articolele pe bază de siliciu necesare pentru războiul electronic, sistemele spațiale și țintirea de precizie și așa mai departe”, a spus el.