International Benzina pe rație, ca în comunism, și prețuri record în Rusia







Raționalizare este cuvântul care definește situația de pe piața carburantului din Rusia, după ce atacurile cu drone ale Ucrainei au scos din funcțiune o parte semnificativă a rafinăriilor, iar sancțiunile occidentale îngreunează reparațiile, potrivit WSJ.

Potrivit mai multor analize, aproximativ 13% din capacitatea de producție de combustibil a Rusiei a fost oprită, determinând autoritățile din regiuni precum Crimeea și Extremul Orient rus să limiteze vânzările la pompă.

În paralel, scumpirea benzinei – inclusiv creșteri abrupte pe segmentul AI-95 – accentuează presiunea pe consumatori și pe sectoarele critice ale economiei, de la turism la agricultură.

Atacurile cu drone, intensificate în ultimele săptămâni, au vizat rafinării și terminale cheie, de la Volgograd și Riazan până la instalații din Siberia și terminale de export.

Rezultatul: secțiuni întregi din lanțul de producție au fost oprite, iar reparațiile sunt îngreunate de sancțiunile impuse după invazia din 2022, care restricționează accesul la echipamente și servicii occidentale specializate.

Experți citați de agenții internaționale notează că piese critice pentru unitățile de procesare – adesea fabricate de firme occidentale – sunt dificil de substituit rapid, ceea ce prelungește timpii de repunere în funcțiune.

Pe teren, raționalizarea ia forme diferite: în unele localități se stabilesc plafoane per alimentare (de exemplu 10 litri), în altele vânzarea este limitată anumitor categorii sau gestionată prin bonuri, în special în zonele cu vulnerabilitate logistică, cum este cazul Crimeei sau al Kurilelor.

Autoritățile ruse au recurs și la măsuri administrative, inclusiv restricții temporare la exportul de benzină pentru a menține aprovizionarea internă, însă impactul imediat asupra stațiilor de alimentare rămâne vizibil.

Dincolo de închideri și reparații întârziate, efectul rapid resimțit de populație a fost la pompă: prețurile angro la benzina AI-95 au crescut puternic, alimentând scumpiri în lanț pe transport și bunuri de larg consum.

În sudul Rusiei, în Crimeea și în regiuni din Extremul Orient, șoferii s-au confruntat cu cozi și stocuri epuizate temporar. Pentru a limita deficitu.

Moscova a introdus în iulie un nou set de restricții privind exporturile de benzină, însă analiștii avertizează că logistica internă și lucrările de întreținere la rafinării pot întârzia normalizarea.

Pe partea tehnică, o serie de rafinării mari – operate de companii majore – ar avea componente esențiale bazate pe tehnologie occidentală, iar înlocuirea sau repararea acestora prin alternative asiatice nu este simplă, mai ales pentru echipamente de rafinare profundă.

Acest blocaj tehnologic sporește dependența de capacitățile încă funcționale și comprimă marjele de manevră ale autorităților.

Raționalizare nu înseamnă doar limite la pompă; este și un semnal despre fragilitatea unei economii în care veniturile din energie au un rol central.

Dacă opririle se prelungesc, presiunea asupra bugetului – prin costuri de import, subvenții sau pierderi de taxe – poate crește, în timp ce gospodăriile și firmele suportă prețuri mai mari la transport și utilități.

Deși analiști internaționali subliniază că aceste sincope nu schimbă imediat capacitățile militare ale Rusiei, ele pot eroda treptat activitatea economică, cu efecte asupra inflației și a creșterii.

În plan regional, perturbarea rafinăriilor lovește un hub energetic major, cu implicații pentru piețele vecine.

În trecut, Rusia a folosit restricții la export pentru a stabiliza piața internă; repetarea acestor măsuri într-un context de atacuri recurente și sancțiuni stricte poate transmite volatilitate suplimentară pe rutele de aprovizionare din Marea Neagră și Baltica, în timp ce discounturile la țițeiul rusesc pot fluctua în funcție de riscurile percepute.