Poluarea cu plastic, o amenințare subestimată pentru sănătate







Un grup de specialiști internaționali solicită o atenție sporită asupra implicațiilor asupra sănătății atunci când se evaluează poluarea cu plastic, înainte de finalizarea anticipată a unei convenții globale a ONU privind plasticul. Revista Lancet's Health Policy examinează datele disponibile privind efectele plasticului asupra sănătății, în special microplasticele și compușii plastici, și anunță lansarea unei noi inițiative numite Lancet Countdown on Health and Plastics pentru a urmări aceste efecte.

Se preconizează că producția de plastic va crește de aproape trei ori între 2019 și 2060, dacă nu se schimbă nimic. Revista Health Policy examinează datele care arată că plasticul reprezintă un risc pentru sănătatea oamenilor pe tot parcursul ciclului său de viață, inclusiv în timpul producției, utilizării și eliminării.

Revista subliniază: Particulele în suspensie (PM2,5), dioxidul de sulf, oxizii de azot și compușii potențial periculoși cu care pot intra în contact lucrătorii din industria plasticului se numără printre poluanții atmosferici proveniți din industria plasticului.

Multe substanțe chimice din plastic sunt asociate cu numeroase efecte asupra sănătății în toate fazele vieții umane, iar informațiile privind substanțele chimice utilizate în plastic, volumul de producție, aplicațiile și toxicitatea cunoscută sau potențială sunt insuficiente.

Este necesară o măsură preventivă, chiar dacă sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege pe deplin relația dintre microplastice și efectele asupra sănătății. Microplasticele au fost găsite în țesuturile umane și în fluidele corporale.

Una dintre principalele cauze ale poluării aerului în țările cu venituri mici și medii este arderea în aer liber a aproximativ 57% din deșeurile plastice necontrolate.

Răspândirea bolilor transmise de vectori și rezistența la antibiotice pot fi facilitate de habitatul pe care deșeurile plastice îl pot oferi țânțarilor pentru depunerea ouălor și dezvoltarea microbilor.

Lancet Countdown on Health and Plastics va identifica și monitoriza o serie de indicatori care arată efectele plasticului și ale compușilor plastici asupra sănătății umane în fiecare etapă a ciclului de viață al plasticului, inspirându-se din Lancet Countdown on Health and Climate Change. La jumătatea anului 2026, este anticipat primul raport indicativ, informează medicalxpress.com.