Ziua Drapelului SUA și legendara Betsy Ross

Ziua Drapelului SUA se celebrează pe 14 iunie. Ziua a fost aleasă în memoria zilei de 14 iunie 1777, când s-a adoptat de către Congresul Continental prima variantă a drapelului american. Ea a fost creația legendarei Betsy Ross. 4 Iulie 1776 este data la care, la Philadelphia, Congresul Continental al celor 13 colonii britanice din America de Nord au proclamat independența. Declarația citită atunci a rămas un document istoric global. Ulterior, a fost nevoie și de un drapel american.

Înainte de 4 Iulie 1776, promotorii luptei pentru independență a celor 13 colonii americane au decis să aibă un drapel. Acest drapel a fost cusut de către Betsy Ross (1752-1836) în iunie 1776. George Washington, Robert Morris i-au fost prezentați de către o rudă a soțului ei, John Ross. Cei doi soți aveau un atelier de tapiserie și erau devotați cauzei independenței. George Washington, Robert Morris, Goerge Ross erau membri ai Congresului Continental care la 4 Iulie 1776 aveau să proclame Independența Coloniilor engleze din America de Nord.

Ea a decis să coase un steag care să aibă culorile albastru, roșu și alb, culori dominante în coloniile nord-americane. A decis să marcheze actul fondator prin 13 dungi, alternativ roșu cun alb, cu un dreptunghi în care să fie stele albe pe un fundal albastru. Evident, în logica sa era că pe viitor, structura de 13 state independente ar fi putut să se extindă, azi, SUA având 50 de state, deci 50 de stele. Steagul creat de Betsy Ross avea stelele albe cu cinci coțuri dispuse circular. Drapelul a fost folosit în intervalul 14 iunie 1777 - 1 mai 1795.

Ziua Drapelului american este momentul când se celebrează inclusiv geniul artistic avut de către Betsy Ross. Ea a gândit că pe viitor, vor mai fi și alte state admise în cadrul SUA. De aceea, stelele din dreptunghi erau separate față de coloniile fondatoare. Statele Unite ale Americii reprezintă astăzi o federație de 50 state.

De aceea, drapelul american are acum 50 stele în dreptunghiul albastru, dispuse orizontal, pe linii drepte. George Washington a mizat așadar pe geniul creatoarei Betsy Ross și nu s-a înșelat. Drapelul american reprezintă alături de imnul SUA unul dintre cele mai cunoscute simboluri americane.