Ședință de urgență la Spitalul Universitar, la care a participat și familia lui Mircea Lucescu

Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București au decis continuarea tratamentului pentru Mircea Lucescu. O nouă evaluare este programată marți, când se poate lua în calcul o intervenție ECMO.

Spitalul Universitar de Urgență București a transmis un nou comunicat privind evoluția stării de sănătate a lui Mircea Lucescu, în urma unei analize medicale realizate pe parcursul zilei de luni.

La întâlnire au participat medicii implicați în îngrijirea pacientului, din specialitățile cardiologie, terapie intensivă, chirurgie cardiacă și hematologie. Discuțiile au avut loc în prezența familiei și a unui medic cardiolog român, Marius Andronache, care profesează în Franța, chemat la solicitarea apropiaților.

În urma evaluării, echipa medicală a decis să nu modifice conduita terapeutică. „Pentru moment, decizia este că se va continua tratamentul inițiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia”, se arată în comunicatul transmis de unitatea medicală.

Medicii au anunțat că starea pacientului va fi reevaluată în cursul zilei de marți. În funcție de evoluție, ar putea fi luată o decizie privind o intervenție invazivă.

Una dintre opțiunile analizate este montarea unui sistem de asistare mecanică cardiacă, cunoscut sub denumirea ECMO. Această procedură ar putea fi utilizată dacă situația o va impune.

„În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată și se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)”, au precizat reprezentanții spitalului.

Întâlnirea dintre specialiști a avut ca scop stabilirea celei mai potrivite strategii medicale, în condițiile în care starea de sănătate a fostului selecționer al echipei naționale este, în continuare, delicată.

„Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situației medicale a pacientului”, se mai arată în comunicatul oficial.