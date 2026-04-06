Decizie de ultimă oră anunțată de Spitalul Universitar în cazul lui Mircea Lucescu. Ce scenariu este luat în calcul
Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat că medicii evaluează cu maximă atenție starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, internat din 29 martie 2026. Sunt luate în calcul inclusiv o posibilă intervenție chirurgicală și transferul în străinătate.

Spitalul Universitar a convocat o ședință pentru stabilirea tratamentului în cazul lui Mircea Lucescu

Situația medicală a lui Mircea Lucescu rămâne atent monitorizată la Spitalul Universitar București. Luni, 6 aprilie 2026, unitatea medicală a transmis că echipa de specialiști a fost convocată într-o întâlnire complexă pentru a decide pașii terapeutici imediat următori.

Reprezentanții spitalului au anunțat că nu există modificări recente în evoluția stării sale de sănătate, iar pacientul se află în continuare în secția de terapie intensivă.

Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evoluția stării de sănătate a domnului Mircea Lucescu și că vom reveni cu informații în curând, sau dacă va fi necesar. La acest moment se desfășoară o întâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz”, a anunțat unitatea medicală.

Opțiunile medicale analizate includ intervenția chirurgicală și continuarea tratamentului în ATI

În cadrul evaluărilor clinice, medicii iau în calcul mai multe scenarii terapeutice, în funcție de modul în care pacientul ar putea răspunde la proceduri suplimentare. Printre variante se află și posibilitatea unei intervenții chirurgicale, însă aceasta ar urma să fie realizată doar dacă starea generală a lui Mircea Lucescu ar permite o astfel de procedură în condiții de siguranță medicală.

În acest moment, prioritatea rămâne stabilizarea pacientului în secția de terapie intensivă, unde este supravegheat permanent de echipa medicală.

Transferul în străinătate de la Spitalul Universitar rămâne o variantă condiționată de stabilizarea lui Mircea Lucescu

Un alt scenariu aflat în discuție este transferul la o unitate medicală din străinătate, la solicitarea familiei. Această opțiune a fost inițial respinsă, însă ulterior poziția oficială a spitalului a fost nuanțată.

Managerul Spitalului Universitar București, Cătălin Cîrstoiu, a declarat că decizia finală va ține cont exclusiv de interesul pacientului și de recomandările medicale.

Pentru ca un eventual transfer să fie posibil, medicii trebuie să stabilească mai întâi dacă pacientul este suficient de stabil pentru o deplasare, inclusiv în condiții speciale de transport medical.

