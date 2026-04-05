Social

Mircea Lucescu, în continuare în stare critică. Anunțul făcut de ministrul Rogobete

Comentează știrea
Lucescu. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Starea fostului antrenor al echipei naționale de fotbal, Mircea Lucescu, este critică, a declarat duminică seara ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Potrivit oficialului, ultimele 24 de ore au fost dificile pentru tehnician.

Ministrul Alexandru Rogobete, informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

„Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a declarat ministrul.

Alexandru Rogobete a adăugat că fostul selecționer al naționalei primește îngrijiri la terapie intensivă.

„Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a adăugat oficialul.

Reprezentanții spitalului au anunțat că organismul fostului selecționer nu a mai răspuns la tratament

Starea fostului selecționer Mircea Lucescu s-a înrăutățit în noaptea de duminică, au anunțat reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București. Sâmbătă seara, tehnicianul a prezentat aritmii cardiace, care au fost tratate de echipa de gardă din secția de cardiologie. În cursul nopții de duminică, aceste aritmii au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament, ceea ce a impus transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete. Sursa foto: Facebook/Alexandru Rogobete

Tehnicianul a fost vizitat la spital de Mihai Stoichiță

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, care l-a vizitat pe Lucescu la Terapie Intensivă, a declarat că antrenorul se află în comă indusă. De asemenea, acesta a afirmat că nu a putut vorbi cu tehnicianul.

„Te doare când un om păţeşte aşa ceva. Mai ales când ai avut relaţii cu el, prietenie. Nu pot fi nici pesimist, nici optimist, nu sunt doctor”, a declarat Stoichiță.

Echipa națională, mesaj de susținere pentru Lucescu

Reprezentanții Federației Române de Fotbal au scris pe Facebook că în astfel de momente scorul de pe tabelă nu mai contează, iar prioritară este lupta pentru viață. De asemenea, aceștia au evidențiat contribuția antrenorului la formarea generațiilor de jucători și la consolidarea poziției României în fotbalul mondial.

FRF a transmis că întreaga echipă în este alături în aceste clipe grele.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale